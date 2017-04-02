Во Владивостоке найден труп аквалангиста

Молодого человека искали 4 дня в бухте Парис на острове Русский

Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке найден труп 26-летнего аквалангиста из Партизанского района края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона. Информация о том, что 28 марта на острове Русский в бухте Парис мужчина погрузился в воду с аквалангом и до настоящего времени не вышел из воды, поступила на пульт Центра управления в кризисных ситуациях 30 марта.

В первый же день поиска спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда провели четыре спуска. Они обследовали 300 кв. м дна бухты Парис, осмотрели 7 км прибрежной полосы, провели опрос местного населения. Поиски 30 марта результатов не дали.

31 марта поисковые работы в бухте Парис были продолжены. Утонувший был найден, передан полиции - и поиск завершён.