Китай закрыл часть таможенных постов на границе с Россией

Дальневосточное таможенное управление информирует участников внешнеэкономической деятельности и граждан, выезжающих в Китайскую Народную Республику, о режиме работы пограничных пунктов пропуска КНР со 2 по 4 апреля 2017 года. В эти дни в Китае отмечается традиционный китайский праздник Цинмин (поминовение усопших), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.
График предоставлен китайской стороной.
|Название таможенного органа
|График работы
|Дуннинская таможня
|работает
|Жаохэская таможня
|временное закрытие
|Лобэйская таможня
|временное закрытие
|Мишаньская таможня
|временное закрытие со 2 по 4 апреля
|Суйфэньхэская таможня
|работает
|Сюнькэская таможня
|временное закрытие
|Тунцзянская таможня
|работает
|Фуюаньская таможня
|временное закрытие
|Хулиньская таможня
|временное закрытие с 3 по 4 апреля
|Хэйхэская таможня
|временное закрытие с 3 апреля