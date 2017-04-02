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Общество

Китай закрыл часть таможенных постов на границе с Россией

В КНР со 2 по 4 апреля - дни поминовение усопших
Фото: LiveJournal Фото: LiveJournal
Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Дальневосточное таможенное управление информирует участников внешнеэкономической деятельности и граждан, выезжающих в Китайскую Народную Республику, о режиме работы пограничных пунктов пропуска КНР со 2 по 4 апреля 2017 года. В эти дни в Китае отмечается традиционный китайский праздник Цинмин (поминовение усопших), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

График предоставлен китайской стороной.

Название таможенного органаГрафик работы
Дуннинская таможняработает
Жаохэская таможнявременное закрытие
Лобэйская таможнявременное закрытие
Мишаньская таможнявременное закрытие со 2 по 4 апреля
Суйфэньхэская таможняработает
Сюнькэская таможнявременное закрытие
Тунцзянская таможняработает
Фуюаньская таможнявременное закрытие
Хулиньская таможнявременное закрытие с 3 по 4 апреля
Хэйхэская таможнявременное закрытие с 3 апреля
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