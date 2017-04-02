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Общество

Более 900 антинаркотических занятий для молодежи провели в Приморье

Было выявлено 11 наркопреступлений
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

В Приморском крае подвели итоги межведомственной профилактической операции «Территория безопасности», первый этап которой проходил с 16 по 25 февраля. В антинаркотических занятиях в общеобразовательных и высших учебных заведениях приняли участие около 37,5 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В рамках акции сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков совместно со специалистами кинологической службы провели 342 обследования помещений и территорий образовательных учреждений.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий возбуждено 11 уголовных дел в отношении лиц, причастных к наркопреступлениям, составлено 108 протоколов об административных правонарушениях», – сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности.

Также в ходе операции проведены индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними, замеченных в употреблении наркотических и психотропных веществ.

«Организованно 906 профилактических занятий, лекций и кинолекториев, в которых приняли участие 56 сотрудников органов здравоохранения. Они рассказали ребятам о негативных последствиях наркопотребления», – отметили специалисты.

Напомним, комплексная оперативно-профилактическая операция «Территория безопасности» проводится на территории региона Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю совместно с департаментами: образования и науки, здравоохранения, труда и социального развития Приморского края.

«Она направлена на правовое информирование детей и подростков, пропаганду здорового образа жизни, выявление и пресечение фактов употребления наркотических средств и психотропных веществ учащимися и студентами образовательных учреждений, а также выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории образовательных учреждений и в непосредственной близости от них», – подчеркнули в департаменте по координации правоохранительной деятельности.

Второй этап оперативно-профилактической операция «Территория безопасности» пройдет в ноябре текущего года.

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