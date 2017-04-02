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Глубокое дыхание помогает людям успокоиться, - ученые

Недостаток кислорода может привести к смерти
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что глубокое дыхание помогает человеку успокоиться и сконцентрироваться на собственных мыслях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, дыхание является действием бессознательным, контролируемым одним из отделов мозга, называемым варолиев мост. Когда определенные нейроны, отвечающие за возбуждение, пребывают в спокойном состоянии, человек тоже спокоен, причем, даже если дышит не глубоко, а как обычно.

Специалисты провели исследование на лабораторных мышах. Им удали эти нейроны, после чего грызуны были совершенно спокойны даже в тревожных и стрессовых обстоятельствах.

Теперь ученые предполагают, что так называемый синдром внезапной детской смерти связан с недостатком кислорода, который мозг может не чувствовать, потому и не дает сигнал телу к пробуждению. Возможно младенцы, которые находятся «в группе риска», нуждаются в специальной терапии, стимулирующей мозг, и итоги данного исследования могут стать очень большим шагом в ее разработке. Также результаты эксперимента способны помочь в производстве новых медикаментов для лечения тревожных состояний.

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