Лень может быть заразной, - ученые

Сами люди этого не замечают

Владивосток, воскресенье, 02 апреля , РИА Vladnews.

Французские ученые доказали, что некоторые индивидуальные особенности поведения человека, к примеру, такие как лень, благоразумие или нетерпение, на самом деле «заразны», сообщает РИА VladNews со ссылкой на PLoS Computational Biology.

В последние годы ученые начали подмечать, что многие обыденные жесты и эмоции, например, зевание и почесывание, «заразные» – люди и даже многие животные гораздо чаще зевают и чешутся, если видят, как это делают окружающие.

Биологи нашли недавно в мозге мышей особую область, отвечающую за рождение подобных реакций, что позволило говорить о более глубоких корнях «заразности» движений и эмоций.

Специалисты наблюдали, как 5 дюжин добровольцев играли на компьютере в простую экономическую игру и заметили, что нетерпение, лень и даже благоразумие могут быть «заразными» формами поведения.

Перед испытанием ученые предлагали добровольцам «ознакомиться» с тем, как ранее проявили себя другие добровольцы. Но на самом деле этих «других» не существовало, их роль играл искусственный интеллект, стратегии действия которого отличались разной степенью «нетерпеливости», «лени» или «благоразумия».

Правила были примитивными – на экран компьютера выводили два фото разных товаров, их цены, а также предполагаемая выгода от перепродажи. Испытуемый должен был выбрать оптимальный вариант действий и предугадать, что бы на его месте сделал предыдущий «игрок».

Как показал эксперимент, действия искусственного разума действительно воздействовали на добровольцев, делая их более ленивыми, благоразумными, нетерпеливыми (или наоборот) по сравнению с тем, как они вели себя в одиночестве.

Ученые заметили, что все три вышеперечисленных качества оказались «заразными» - чем более ленивым, нетерпеливым или благоразумным был «предшественник», тем сильнее данные качества проявлялись у испытуемых.

Данная тенденция, по мнению нейрофизиологов, объясняется способностью человека ставить себя на место окружающих, чтобы понять, какие цели, мотивы и принципы ими движут.

Примечательно, что сами добровольцы изменений в своем поведении не замечали.

Некоторые виды нарушений поведения и расстройств психики, к примеру, шизофрения или аутизм, могут ослабляться или усиливаться подобным образом. Действительно ли это так, французские ученые планируют проверить в ходе дальнейших экспериментов.