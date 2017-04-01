Автомобилист сбил пьяного пешехода в Приморье 14:49, 01 апреля Автомобилист сбил пьяного пешехода в Приморье
Дневник девушки: - 22 см за 7 месяцев 14:11, 01 апреля Дневник девушки: - 22 см за 7 месяцев (Эксклюзив)
Приморец на скорости на смерть сбил женщину в Приморье 13:37, 01 апреля Приморец на скорости на смерть сбил женщину в Приморье
Новостная лента
Апрель, 01 суббота
15:04
Мэр Владивостока подружился со стритрейсером Эриком Китуашвили
15:04
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
15:04
РИА VladNews ждет ваших новостей
14:49
Автомобилист сбил пьяного пешехода в Приморье
13:45
Теперь клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона
13:37
Приморец на скорости на смерть сбил женщину в Приморье
13:01
На следующей неделе в Приморье потеплеет до +21 °С
12:29
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании
12:06
Аналог героина обнаружен в яде тропических рыб, - ученые
11:27
Таксист сбил мотоциклиста во Владивостоке
11:25
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:47
Бывшая туберкулезная больница сгорела во Владивостоке
10:18
VIII канал отмечает день рождения Видео
10:09
Гороскоп на 1 апреля
09:43
Во Владивостоке без осадков, +9 °C
09:22
1 апреля - День смеха
08:21
Приморцам рассказали о клещах и как избежать энцефалита
07:07
Блэкаут в Новосибирской области: без света более 36 тысяч человек
06:02
РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на южных Курилах
05:02
Геннадий Зюганов назвал Навального попом Гапоном
04:07
"Сланцевая революция" в США ставит крест на стабилизации мирового рынка нефти
03:05
Лунная станция Deep Space Gateway: подготовка к полёту на Марс
02:02
Аудио с жестоким розыгрышем подростка признано незаконным
01:03
Приморцам рассказали о бешенстве
00:02
График магнитных бурь на апрель 2017 года: как справляться с плохим самочувствием
Март, 31 пятница
23:26
Весенний призыв в армию 2017 в России: сроки проведения, когда начинается
22:20
В приморской столице 3 апреля стартует экспресс-курс «Молодой управдом»
21:24
Владивосток готовится к празднованию Дню Победы Фото
20:04
Крупная инвестиционная компания из Китая намерена участвовать в реализации проектов по развитию турбизнеса во Владивостоке Фото
19:17
Проект «Ресторан литературной кухни» признан лучшим в рамках «Бизнес-лаборатории»
18:42
Во Владивостоке наградили «соловушек» Фото
18:19
Афиша культурных событий с 1 по 7 апреля
18:01
Астрономы нашли реальную планету Татуин
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Теперь клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона

Сервис значительно сокращает время поступления средств
Фото: 3mv.ru Фото: 3mv.ru
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» для iOS и Android стала доступна работа с зарплатными ведомостями. Предприниматель или бухгалтер могут проверить, подписать и отправить зарплатный реестр в банк для перевода денежных средств сотрудникам. Средства будут зачислены на карты в течение полутора часов – то же время, что и при переводе через веб-версию «Сбербанк Бизнес Онлайн», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Упрощение работы с зарплатными ведомостями — одна из самых частых просьб, которые мы получали от наших корпоративных клиентов, — отметил управляющий директор, и.о. руководителя управления развития удалённых каналов обслуживания Сбербанка Евгений Колбин. — Новый сервис особенно удобен для тех компаний, в которых подготовкой зарплатного реестра занимается бухгалтер, а предприниматель его подписывает и отправляет в банк. Теперь ему не обязательно заходить в веб-версию интернет-банка, что значительно сокращает время поступления средств на карты сотрудникам: ведь руководители бизнеса всегда в разъездах».

Новый сервис доступен клиентам, использующим услугу Сбербанка «Зарплатный проект».

Чтобы создать новый зарплатный реестр, по правилам безопасности клиенту следует воспользоваться веб-версией «Сбербанк Бизнес Онлайн».

comments powered by Disqus
Похожие новости
РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на южных Курилах
06:02, 01 апреля 2017 РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на южных Курилах

Первые консультации прошли в Токио 18 марта

Геннадий Зюганов назвал Навального попом Гапоном
05:02, 01 апреля 2017 Геннадий Зюганов назвал Навального попом Гапоном

Лидер коммунистов отметил, что информационно-психологическое оружие является самым эффективным

04:07, 01 апреля 2017 "Сланцевая революция" в США ставит крест на стабилизации мирового рынка нефти

Основной объем увеличения добычи придется на месторождения Permian и Niobrara

Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Финляндии
17:42, 31 марта 2017 Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Финляндии

Президент РФ высказал свои пожелания

Глазьев предложил заморозить курс рубля
16:26, 31 марта 2017 Глазьев предложил заморозить курс рубля

Для обеспечения его стабильности

12:21, 31 марта 2017 "Прямая линия" Путина в 2017 году перенесена на неизвестный срок

Она точно будет не в апреле, но состоится до августа

Россельхознадзор: Сельское хозяйство Приморья под угрозой
09:32, 31 марта 2017 Россельхознадзор: Сельское хозяйство Приморья под угрозой

Животных возят, "как картошку"