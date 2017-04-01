Теперь клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона

Сервис значительно сокращает время поступления средств

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» для iOS и Android стала доступна работа с зарплатными ведомостями. Предприниматель или бухгалтер могут проверить, подписать и отправить зарплатный реестр в банк для перевода денежных средств сотрудникам. Средства будут зачислены на карты в течение полутора часов – то же время, что и при переводе через веб-версию «Сбербанк Бизнес Онлайн», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Упрощение работы с зарплатными ведомостями — одна из самых частых просьб, которые мы получали от наших корпоративных клиентов, — отметил управляющий директор, и.о. руководителя управления развития удалённых каналов обслуживания Сбербанка Евгений Колбин. — Новый сервис особенно удобен для тех компаний, в которых подготовкой зарплатного реестра занимается бухгалтер, а предприниматель его подписывает и отправляет в банк. Теперь ему не обязательно заходить в веб-версию интернет-банка, что значительно сокращает время поступления средств на карты сотрудникам: ведь руководители бизнеса всегда в разъездах».

Новый сервис доступен клиентам, использующим услугу Сбербанка «Зарплатный проект».

Чтобы создать новый зарплатный реестр, по правилам безопасности клиенту следует воспользоваться веб-версией «Сбербанк Бизнес Онлайн».