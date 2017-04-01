Евгений Плющенко сообщил о завершении спортивной карьеры

Решение было принято еще в прошлом году

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко заявил о завершении спортивной карьеры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



«Я закончил карьеру в спорте», - сообщил он в интервью телеканалу «Матч ТВ».



По его словам, решение уйти со спорта он принял еще в прошлом году. Во многом это обусловлено большим количеством операций, которые пришлось перенести фигуристу. Он рассказал, что у него было 15 операций. В прошлом году ему прооперировали шейный отдел. И сейчас, как признался Плющенко, ему сложно соревноваться с молодыми спортсменами.



«Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел», - заявил он.



Взвесив все «за» и «против» Плющенко решил, что не будет выступать на предстоящей Олимпиаде.

«Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что все не так, как раньше: 20-21 год – и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внес в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим», - утверждает Плющенко.



Напомним, в 2006 году на Олимпийских играх в Турине Плющенко выиграл золото в одиночном катании. Также он становился серебряным призером Олимпийских игр 2002 и 2010 годов. На Играх-2014 в Сочи Плющенко стал победителем в командных соревнованиях. Он планировал в Сочи выступить и в одиночном катании. Но из-за травмы спины снялся с турнира за несколько минут до старта программы. Тогда же он заявил, что уходит со спорта. Но позднее в одном из интервью предположил, что может выступить на очередной для себя Олимпиаде.



Евгений Плющенко является трехкратным чемпионом мира (2001, 2003, 2004 годов), семикратным чемпионом Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012 годов), а также четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при (сезоны 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2004/05).