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Общество

В Приморье с рабочим визитом прибыл заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов

Край готовится к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный и пожароопасный периоды
Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

В Приморский край с рабочим визитом прибыл заместитель Министра МЧС России Владлен Аксенов. Целью поездки стала проверка готовности сил и средств Приморской территориальной подсистемы РСЧС и органов управления к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный и пожароопасный периоды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Владлен Аксенов посетил поисково-спасательный отряд – филиала Дальневосточного регионального центра МЧС России, проверил готовность Специализированной пожарно-спасательной части, осмотрел место дислокации аэромобильной группировки и проинспектировал работу Государственной инспекции по маломерным судам. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций эти подразделения оперативно направляются в район бедствия для проведения работ по ликвидации последствий ЧС, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, а также спасение материальных и культурных ценностей. Кроме того, заместитель Министра проверил, работу Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

На территории острова Русский при личном участии Владлена Аксёнова прошла тренировка с развертыванием аэромобильной группировки и подвижного пункта управления в целях оперативного реагирования на условную чрезвычайную ситуацию. В ходе учений сотрудники МЧС провели ряд мероприятий по проверке готовности подразделений к реагированию. Были проверены сроки прохождения сигнала о происшествии, время сбора личного состава и выезда пожарно-спасательных подразделений.

Владлен Аксенов дал оценку уровню готовности сил и средств приморской территориальной подсистемы РСЧС к борьбе с паводками, лесными пожарами и другими возможными чрезвычайными ситуациями. А также положительно отметил внедрение и применение современных и передовых методов в работе.

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