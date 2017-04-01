Гвардейский крейсер «Варяг» вышел в дальний поход

Сегодня флагманский корабль Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел из главной базы флота города Владивосток для выполнения задач дальнего океанского похода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
Поход флагмана Тихоокеанского флота проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабль совершит семь неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.
Подготовка корабля к дальнему походу включала в себя длительную и напряженную работу экипажа, который к настоящему времени прошел полный цикл обучения в месте базирования и в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в Японском море. Личный состав выполнил комплекс учебно-боевых упражнений по отражению нападения на корабль средствами воздушного поражения с применением зенитных ракетных комплексов, выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, провел учения по противолодочной и противодиверсионной обороне, тренировки по борьбе за живучесть корабля, отработал взаимодействие с корабельными вертолетами, а командный состав закрепил навыки в управлении подчиненными.
В течение нескольких дней на гвркр «Варяг" работала комиссия из числа представителей штаба ТОФ и Главного штаба ВМФ России, которая проверяла готовность корабля и экипажа к дальнему океанскому походу.