Объятия развивают мозг младенца, - ученые

Малышей следует обнимать как можно чаще

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что материнские объятия помогают мозгу малыша развиваться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

По словам специалистов, тактильные прикосновения помогают новорожденному быстрей адаптироваться к окружающему миру, формируют эмоциональную уравновешенность и благоприятно влияют на нервную систему.

Эксперты уверены, что слухи о том, что если часто обнимать новорожденного, то он вырастит мягкозарактреным или слабым – миф. Наоборот, малыши активно реагируют на прикосновения матери, что помогает им активно формировать социальные, эмоциональные и тактильные связи.

Стоит также отметить, что у малышей плохо развита зрительная система, именно поэтому им важно всегда ощущать тактильный контакт с родным человеком.

По словам ученых, малышей следует обнимать при любой возможности, чтобы ребенок чувствовал безопасность и поддержку родного человека.