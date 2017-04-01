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Общество

Полицейские и дружинники провели рейд по профилактике мошенничества во Владивостоке

Гражданам вручены памятки о соблюдении мер личной и имущественной безопасности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Участковые уполномоченные полиции Первореченского района совместно с членами добровольной народной дружины провели рейд по профилактике телефонного мошенничества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. 

Так, в целях правового информирования граждан участковый уполномоченный лейтенант полиции Владимир Болмат и представители ДНД «Народная дружина охранных предприятий города Владивостока» и «Заслон» провели поквартирный обход жителей района.

Гражданам вручены памятки о соблюдении мер личной и имущественной безопасности, содержащие информацию о случаях телефонного мошенничества, методах, которые используют злоумышленники.

Организаторы акции рассказали, что наиболее распространенный вид обмана по телефону – требование выкупа или взятки за освобождение якобы задержанного за совершение правонарушения родственника. Как правило, жертвами преступников становятся пожилые люди, которых легче всего ввести в заблуждение. Звонки осуществляются рано утром или ночью, чтобы застать граждан врасплох. В таких случаях полицейские советуют прервать звонок и перезвонить лицу, которое якобы попало в беду.

Распространены и случаи, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, которые сообщают о блокировке банковской карты, после чего предлагают устно сообщить реквизиты банковских карт или ввести определенную комбинацию цифр для разблокирования карты. После совершения данных операций денежные средства списываются с банковского счета потерпевших.

Сотрудники полиции отмечают: мошенники действуют профессионально, умеют так построить разговор, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение. Поэтому гражданам советуют сохранять спокойствие, не бояться запугиваний и угроз, ни в коем случае не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, пин-код и не отправлять их на номера телефонов в смс-сообщении.

Беседуя с жителями многоквартирных домов, полицейские и дружинники рекомендовали в случае возникновения подозрений в совершении мошеннических действий незамедлительно звонить в полицию по телефону дежурной части – 265-53-40 или 02, (с мобильного - 102).  

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