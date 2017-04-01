Дачники Владивостока открыли сезон

Трудиться следует круглый год

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Некоторые люди открывают дачный сезон еще в феврале. Именно в конце зимы они белят деревья и обрезают им ветки. А уже в апреле начинают садить рассаду. И помогают им в этом теплицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Любовь Быстрикова – дачница с 25-летним стажем. Все секреты земледелия знает наизусть. Говорит, сезон садоводства и огородничества и вовсе не закрывает. Даже зимой женщине есть, чем заняться на любимом участке.

Грядок на даче около 20-ти. На них Любовь Васильевна выращивает фрукты, овощи и ягоды. Особенно гордится арбузами и дынями. Признается: дождаться не может, когда уже все зацветет.

Правда, чтобы добиться такого результата летом и потом собрать богатый урожай, потрудиться нужно еще осенью и весной. В первой половине апреля дачница планирует начать сеять рассаду. Для этого у нее есть две теплицы. Одна для овощей, другая для цветов. Причем вторую женщина проектировала сама.