Автомобилист сбил пьяного пешехода в Приморье 14:49, 01 апреля Автомобилист сбил пьяного пешехода в Приморье
Дневник девушки: - 22 см за 7 месяцев 14:11, 01 апреля Дневник девушки: - 22 см за 7 месяцев (Эксклюзив)
Приморец на скорости на смерть сбил женщину в Приморье 13:37, 01 апреля Приморец на скорости на смерть сбил женщину в Приморье
Новостная лента
Апрель, 01 суббота
16:35
Мэр Владивостока подружился со стритрейсером Эриком Китуашвили
16:35
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
16:35
РИА VladNews ждет ваших новостей
16:07
Дачники Владивостока открыли сезон Видео
15:46
Официальный курс валют на выходные и понедельник 1-3 апреля 2017
15:27
Неуверенные в себе женщины дико бояться соперниц, - ученые
14:49
Автомобилист сбил пьяного пешехода в Приморье
13:45
Теперь клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона
13:37
Приморец на скорости на смерть сбил женщину в Приморье
13:01
На следующей неделе в Приморье потеплеет до +21 °С
12:29
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании
12:06
Аналог героина обнаружен в яде тропических рыб, - ученые
11:27
Таксист сбил мотоциклиста во Владивостоке
11:25
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:47
Бывшая туберкулезная больница сгорела во Владивостоке
10:18
VIII канал отмечает день рождения Видео
10:09
Гороскоп на 1 апреля
09:43
Во Владивостоке без осадков, +9 °C
09:22
1 апреля - День смеха
08:21
Приморцам рассказали о клещах и как избежать энцефалита
07:07
Блэкаут в Новосибирской области: без света более 36 тысяч человек
06:02
РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на южных Курилах
05:02
Геннадий Зюганов назвал Навального попом Гапоном
04:07
"Сланцевая революция" в США ставит крест на стабилизации мирового рынка нефти
03:05
Лунная станция Deep Space Gateway: подготовка к полёту на Марс
02:02
Аудио с жестоким розыгрышем подростка признано незаконным
01:03
Приморцам рассказали о бешенстве
00:02
График магнитных бурь на апрель 2017 года: как справляться с плохим самочувствием
Март, 31 пятница
23:26
Весенний призыв в армию 2017 в России: сроки проведения, когда начинается
22:20
В приморской столице 3 апреля стартует экспресс-курс «Молодой управдом»
21:24
Владивосток готовится к празднованию Дню Победы Фото
20:04
Крупная инвестиционная компания из Китая намерена участвовать в реализации проектов по развитию турбизнеса во Владивостоке Фото
19:17
Проект «Ресторан литературной кухни» признан лучшим в рамках «Бизнес-лаборатории»
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Официальный курс валют на выходные и понедельник 1-3 апреля 2017

Российская валюта продолжает бить новые рекорды
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

По данным Центробанка РФ, курс евро на выходные и понедельник 1-3 апреля опустился на 78,43 копейки - до 59,81 рубля, курс доллара - на 41,73 копейки, до 55,96 рубля, сообщает РИА VladNews. 


При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 58,25 копейки, до 57,69 рубля.

Отметим, что российская валюта продолжает бить новые рекорды. Впервые с 2015 года курс пары доллар/рубль опустился ниже отметки 56 рублей и сейчас активно пытается закрепиться в районе этих уровней. Евро/рубль при этом ушел под психологический барьер в районе 60 рублей.

Эксперт «Международного финансового центра» Константин Жуковский отмечает, что на данный момент привлекательность российских активов остается высокой, что обусловлено еще и тем, что ЦБ РФ недавно понизил ставку. Также остается актуальным Carry-trade, и именно активность спекулянтов сейчас является одним из ключевых факторов роста рубля к доллару и евро.

К другим факторам, оказывающим благоприятное воздействие на динамику российской валюты, стоит отнести стабилизацию котировок Brent на уровне 53 долларов за баррель.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Теперь клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона
13:45, 01 апреля 2017 Теперь клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона

Сервис значительно сокращает время поступления средств

РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на южных Курилах
06:02, 01 апреля 2017 РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на южных Курилах

Первые консультации прошли в Токио 18 марта

Геннадий Зюганов назвал Навального попом Гапоном
05:02, 01 апреля 2017 Геннадий Зюганов назвал Навального попом Гапоном

Лидер коммунистов отметил, что информационно-психологическое оружие является самым эффективным

04:07, 01 апреля 2017 "Сланцевая революция" в США ставит крест на стабилизации мирового рынка нефти

Основной объем увеличения добычи придется на месторождения Permian и Niobrara

Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Финляндии
17:42, 31 марта 2017 Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Финляндии

Президент РФ высказал свои пожелания

Глазьев предложил заморозить курс рубля
16:26, 31 марта 2017 Глазьев предложил заморозить курс рубля

Для обеспечения его стабильности

12:21, 31 марта 2017 "Прямая линия" Путина в 2017 году перенесена на неизвестный срок

Она точно будет не в апреле, но состоится до августа