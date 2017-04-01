Официальный курс валют на выходные и понедельник 1-3 апреля 2017

Российская валюта продолжает бить новые рекорды

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

По данным Центробанка РФ, курс евро на выходные и понедельник 1-3 апреля опустился на 78,43 копейки - до 59,81 рубля, курс доллара - на 41,73 копейки, до 55,96 рубля, сообщает РИА VladNews.



При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 58,25 копейки, до 57,69 рубля.



Отметим, что российская валюта продолжает бить новые рекорды. Впервые с 2015 года курс пары доллар/рубль опустился ниже отметки 56 рублей и сейчас активно пытается закрепиться в районе этих уровней. Евро/рубль при этом ушел под психологический барьер в районе 60 рублей.



Эксперт «Международного финансового центра» Константин Жуковский отмечает, что на данный момент привлекательность российских активов остается высокой, что обусловлено еще и тем, что ЦБ РФ недавно понизил ставку. Также остается актуальным Carry-trade, и именно активность спекулянтов сейчас является одним из ключевых факторов роста рубля к доллару и евро.



К другим факторам, оказывающим благоприятное воздействие на динамику российской валюты, стоит отнести стабилизацию котировок Brent на уровне 53 долларов за баррель.