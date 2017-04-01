Сосед украл у пенсионерки кроликов в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Отдел полиции обратилась 70-летняя жительница села Боголюбовка, которая сообщила, что у нее украли кроликов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу. Установлено, что злоумышленник в ночное время из загона для содержания домашних животных похитил кроликов.

В ходе розыска был задержан ранее судимый 33-летний сосед потерпевшей, который дал признательные показания.

При осмотре места жительства подозреваемого были обнаруженные похищенные животные. Кролики возвращены хозяйке.

По данному факту возбуждено уголовно дело.