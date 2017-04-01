Автомобилист сбил пьяного пешехода в Приморье 14:49, 01 апреля Автомобилист сбил пьяного пешехода в Приморье
Дневник девушки: - 22 см за 7 месяцев 14:11, 01 апреля Дневник девушки: - 22 см за 7 месяцев (Эксклюзив)
Приморец на скорости на смерть сбил женщину в Приморье 13:37, 01 апреля Приморец на скорости на смерть сбил женщину в Приморье
Новостная лента
Апрель, 01 суббота
16:35
Мэр Владивостока подружился со стритрейсером Эриком Китуашвили
16:35
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
16:35
РИА VladNews ждет ваших новостей
16:07
Дачники Владивостока открыли сезон Видео
15:46
Официальный курс валют на выходные и понедельник 1-3 апреля 2017
15:27
Неуверенные в себе женщины дико бояться соперниц, - ученые
14:49
Автомобилист сбил пьяного пешехода в Приморье
13:45
Теперь клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона
13:37
Приморец на скорости на смерть сбил женщину в Приморье
13:01
На следующей неделе в Приморье потеплеет до +21 °С
12:29
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании
12:06
Аналог героина обнаружен в яде тропических рыб, - ученые
11:27
Таксист сбил мотоциклиста во Владивостоке
11:25
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:47
Бывшая туберкулезная больница сгорела во Владивостоке
10:18
VIII канал отмечает день рождения Видео
10:09
Гороскоп на 1 апреля
09:43
Во Владивостоке без осадков, +9 °C
09:22
1 апреля - День смеха
08:21
Приморцам рассказали о клещах и как избежать энцефалита
07:07
Блэкаут в Новосибирской области: без света более 36 тысяч человек
06:02
РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на южных Курилах
05:02
Геннадий Зюганов назвал Навального попом Гапоном
04:07
"Сланцевая революция" в США ставит крест на стабилизации мирового рынка нефти
03:05
Лунная станция Deep Space Gateway: подготовка к полёту на Марс
02:02
Аудио с жестоким розыгрышем подростка признано незаконным
01:03
Приморцам рассказали о бешенстве
00:02
График магнитных бурь на апрель 2017 года: как справляться с плохим самочувствием
Март, 31 пятница
23:26
Весенний призыв в армию 2017 в России: сроки проведения, когда начинается
22:20
В приморской столице 3 апреля стартует экспресс-курс «Молодой управдом»
21:24
Владивосток готовится к празднованию Дню Победы Фото
20:04
Крупная инвестиционная компания из Китая намерена участвовать в реализации проектов по развитию турбизнеса во Владивостоке Фото
19:17
Проект «Ресторан литературной кухни» признан лучшим в рамках «Бизнес-лаборатории»
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Неуверенные в себе женщины дико бояться соперниц, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследований узнали, как женщины оценивают внешность друг друга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Cognition.

По словам специалистов, неуверенные в себе женщины обычно видят других девушек более красивыми, чем они являются, но вот мужчин они видят и вовсе менее привлекательными.

В ходе эксперимента девушкам, состоявшим в отношениях, демонстрировали фотографии других людей и просили указать, видели ли они их раньше. Некоторые из снимков были изменены с помощью компьютерной графики.

Результат, что чувствовавшие неуверенность девушки узнавали более красивые вариации представителей прекрасного пола, тогда как узнаваемые ими мужчины были менее привлекательными.

Ученые сделали вывод, что ощущение собственной привлекательности напрямую влияет на то, каким образом воспринимается внешность других людей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дневник девушки: - 22 см за 7 месяцев
14:11, 01 апреля 2017 Дневник девушки: - 22 см за 7 месяцев

Изменить себя за один год

Приморцам рассказали о клещах и как избежать энцефалита
08:21, 01 апреля 2017 Приморцам рассказали о клещах и как избежать энцефалита

Подробная памятка для населения

Приморцам рассказали о бешенстве
01:03, 01 апреля 2017 Приморцам рассказали о бешенстве

Проблема весьма актуальна для Приморья, являющегося природным очагом заболевания

Жительницы Владивостока еще успеют похудеть к лету!
16:29, 31 марта 2017 Жительницы Владивостока еще успеют похудеть к лету!

Еще более быстрый результат - за 1 месяц, при участии в уникальном ЗОЖ-проекте

Стало известно, о чем рассказывает содержимое носа
16:02, 31 марта 2017 Стало известно, о чем рассказывает содержимое носа

Сопли с точки зрения науки

В России создан аппарат, который может лечить неоперабельный рак
15:47, 31 марта 2017 В России создан аппарат, который может лечить неоперабельный рак

В частности - опухоли мозга

Пить кофе перед тренировкой запрещено, - ученые
14:19, 31 марта 2017 Пить кофе перед тренировкой запрещено, - ученые

Специалисты провели исследование