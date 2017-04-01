Неуверенные в себе женщины дико бояться соперниц, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследований узнали, как женщины оценивают внешность друг друга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Cognition.

По словам специалистов, неуверенные в себе женщины обычно видят других девушек более красивыми, чем они являются, но вот мужчин они видят и вовсе менее привлекательными.

В ходе эксперимента девушкам, состоявшим в отношениях, демонстрировали фотографии других людей и просили указать, видели ли они их раньше. Некоторые из снимков были изменены с помощью компьютерной графики.

Результат, что чувствовавшие неуверенность девушки узнавали более красивые вариации представителей прекрасного пола, тогда как узнаваемые ими мужчины были менее привлекательными.

Ученые сделали вывод, что ощущение собственной привлекательности напрямую влияет на то, каким образом воспринимается внешность других людей.