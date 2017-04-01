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Автомобилист сбил пьяного пешехода в Приморье

Проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП в Пограничном районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли наряд полиции и бригада скорой помощи. Установлено, что 29-летний водитель автомашины Toyota Corolla Fielder в темное время суток при движении на неосвещенном участке улицы в поселке Пограничный совершил наезд на 36-летнего пешехода. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в неустановленном месте переходил проезжую часть с правой стороны по ходу движения транспортного средства.

Потерпевший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и открытым перелом правого коленного сустава.

Стаж водителя составляет 2 года. В этом году мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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