Во Владивостоке реализуется социальный проект «Время быть молодым!»

По итогам занятий школьникам предложено принять участие в конкурсе на лучшую социальную акцию

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке участники регионального отделения «Российского Союза молодежи» (РСМ) в рамках проекта «Время быть молодым!» провели для школьников 13 интерактивных семинаров и тренингов. В ходе занятий юные слушатели учились придумывать и реализовывать социально значимые мероприятия, а также узнали о добровольческом движении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Образовательный проект «Время быть молодым!» в этом году стал победителем конкурса социальных проектов и получил финансовую поддержку от администрации Владивостока на реализацию», - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока.

Занятия провели тренеры-волонтеры РСМ по принципу «Ровесник - ровеснику», они включают в себя как теоретические, так и практические вопросы.

По итогам занятий школьникам предложено принять участие в конкурсе на лучшую социальную акцию.

«Чтобы принять участие в конкурсе команде школы необходимо придумать и реализовать собственную социальную акцию, оформить соответствующую форму заявки и направить в адрес конкурсной комиссии», - рассказала Ирина Самусенко.

К участию в конкурсе допускаются команды, состоящие из учащихся 7-10 классов общеобразовательных школ Владивостока. Количество членов одной команды не ограничено.

Для участия в конкурсе команда должна до 25 мая направить на электронный адрес оргкомитета konkurs.pkorsm@gmail.comс следующие материалы:

заявку участника;

сканированное согласие родителя (опекуна) на обработку персональных данных капитана команды;

презентацию или видеоролик о проведенной социальной акции.

Дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе можно получить по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 321; e.mail: konkurs.pkorsm@gmail.com; телефон: +79146715576 (Сергей Похилец).