Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Программа мероприятий

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

В выходные – 1 и 2 апреля – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

1 апреля в 10 часов – весенняя прогулка с врачом «100 советов на здоровье» в библиотеке № 20 (пр. 100-летия Владивостока, 128-а, тел. 231-69-99). Вход свободный.

1 апреля в 10 часов – работа творческой мастерской «Кружок любителей вязания крючком» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

1 апреля в 12 часов – детский кинозал «Белеет парус одинокий» в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел.: 227-34-35). Вход свободный.

1 апреля в 13 часов - «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

1 апреля в 14 часов – мастер-класс «У каждого человека свои звёзды» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78, тел.: 232-55-96). Вход свободный.

1 апреля в 14 часов - игротека в библиотеке. Развивающие настольные игры для детей в библиотеке № 8 (ул. Приморская,5, тел. 260-25-83). Вход свободный.

1 апреля в 14:30 - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел.: 227-34-35). Вход свободный.

1 апреля в 15 часов - «Зоопарк из бумаги». Творческая мастерская для детей от 6 лет в библиотеке №9 (ул. Талалихина, 5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.

1 апреля в 15 часов - детский кинозал. Показ лучших российских мультфильмов в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83). Вход свободный.

1 апреля в 15 часов - «По страницам детских журналов». Игротека в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281, тел. 227-37-84). Вход свободный.

1 апреля в 15 часов - уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21, тел. 227-84-10), в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел.: 232-55-96) и в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73).Вход свободный.

1 апреля в 18:30 - подготовка к тотальному диктанту в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

2 апреля в 11 часов - клуб китайского языка в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

2 апреля в 11 часов - работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке № 20 (пр. 100-летия Владивостока, 128-а, тел. 231-69-99). Вход свободный.

2 апреля в 12 часов – очередное творческое занятие в «Школе маленького затейника» в библиотеке №3 (ул. Хабаровская, 19; тел.: 245-32-63). Вход свободный.

2 апреля в 12 часов – детский кинозал – просмотр и обсуждение фильма «Робинзон Крузо» в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281, тел. 227-37-84). Вход свободный.

2 апреля в 14 часов – беседа «Да здравствует человек читающий!» в библиотеке №13 (ул. Русская, 78, тел.: 232-55-96). Вход свободный.

2 апреля в 14 часов - игротека в библиотеке. Развивающие настольные игры для детей в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83). Вход свободный.

2 апреля в 14 часов - урок японского языка для детей от 7 лет в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

2 апреля в 14 часов - литературные встречи в проекте «Литра» в библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281, тел. 227-34-35). Вход свободный.

2 апреля в 15 часов - детский кинозал в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83). Вход свободный.

2 апреля в 15 часов - «По страницам детских журналов». Игротека в библиотеке № 7 (ул. Калинина, 281, тел. 227-37-84). Вход свободный.

2 апреля в 15 часов - игротека, настольные развивающие игры для детей от 6 лет в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 245-54-99). Вход свободный.

2 апреля в 16 часов - клуб международного общения «Bilingua» проводит открытые уроки японского языка в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

2 апреля в 18:30 – «Русский по воскресеньям»: подготовка к тотальному диктанту в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

Спортивные события:

1 апреля в 11 часов - управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока совместно с муниципальным центром женских единоборств «Амазонка» и городской женской федерацией борьбы проводят лично - командное первенство города по самбо и сумо среди девушек. Торжественное открытие соревнований состоится в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2). Вход свободный.

1 апреля в 15 часов - в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится чемпионат Приморского края по самбо и сумо, в котором примут участие студентки приморских ВУЗов. Вход свободный.