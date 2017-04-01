На следующей неделе в Приморье потеплеет до +21 °С

Во Владивостоке осадки маловероятны

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

В начале апреля в крае существенно потеплеет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В ночь на понедельник, 3 апреля, в край окажется во власти циклона, в результате чего пройдут осадки различной интенсивности. Температура воздуха ночью +4…−8 °C, днем +5…+14 °C.

Во вторник и в среду осадки маловероятны. К середине недели, с приближением нового активного циклона, увеличатся барические градиенты, в крае усилится южный ветер. Ночной фон температуры воздуха в пределах от +5 °C на юге до −9 °C на севере. Западными и юго-западными потоками на Приморский край будет выноситься теплая воздушная масса. Днем ожидаются почти майские температуры: +15…+21 °C в континентальных районах, на побережье прохладнее, +7…+14 °C.

Во Владивостоке в понедельник возможны несущественные осадки, воздух прогреется до +10…+12 °C. В дальнейшем до середины недели осадков не ожидается. Днем в среду усилится южный ветер, температура воздуха +11…+14 °C.. Минимальная температура воздуха +2…+3 °C, в ночь на среду потеплеет на 2–4 градуса.