Аналог героина обнаружен в яде тропических рыб, - ученые

Рыбы могут защитить себя от хищников

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что яд тропических рыб рода Meiacanthus идентичен героин и провоцирует падение артериального давления практически на 40%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Current Biology.

Данный вид рыб обитает в Индийском и Тихом океанах. Специалисты установили, что продуцируемый челюстными железами яд является безболезненным для лабораторных мышей. Поэтому яд помогает замедлить движение плавучего хищника, чтобы рыбы успели скрыться.

Ученые установили, что сначала у рыб появляются ядовитые железы, а после начинают расти зубы, которые и помогаю вводить яд в тело нападающего