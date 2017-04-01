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Бывшая туберкулезная больница сгорела во Владивостоке

Причины возгорания устанавливаются
Фото: МЧС России по Приморскому краю Фото: МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Минувшим вечером во Владивостоке произошел серьезный пожар, сообщает РИА VladNews.

Возгорание произошло в бывшей туберкулезной больнице города по улице Морозова.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 18:35, спустя 5 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Было установлено, что горела металлическая кровля по площади здания. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

В 19.42 пожар был локализован. В 19.55 - ликвидировано открытое горение.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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