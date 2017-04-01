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В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании

Расследование продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «УК Перспектива», которая подозревается в коммерческом подкупе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в феврале 2017 года коммерческая организация в рамках исполнения договора субподряда по выполнению работ по капитальному ремонту кровли и фасада жилого дома в городе Уссурийске, заключенного с ООО «УК Перспектива» завершила указанные работы.

Директор организации-субподрядчика передал подозреваемой для подписания акты приемки выполненных работ. Однако, женщина потребовала передать за подписание актов вознаграждение в размере 150 тыс рублей. К вопросу вознаграждения за беспрепятственное подписание актов подозреваемая неоднократно возвращалась и снизила размер до 120 тыс рублей.

После длительных переговоров, 30 марта 2017 года директор организации-субподрядчика передал подозреваемый требуемую сумму денег.

Преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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