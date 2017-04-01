Сегодня, 1 апреля, свой 4-й день рождения отмечает главный телеканал Владивостока - VIII канал.
VIII канал отмечает день рождения
Нам 4 года!Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.
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