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Общество

Во Владивостоке без осадков, +9 °C

В крае до +12 °C
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 апреля, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае местами небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +7...+12 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +7...+9 °C.

В Уссурийске переменная облачность, несущественные осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +10...+12 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +9...+11 °C

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