1 апреля - День смеха

Поделись улыбкою своей

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

День смеха является всемирным праздником, который отмечается 1 апреля во многих странах. В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. Стоит отметить, что началом празднования в России принято считать времена Петра I, который любил вводить европейские праздники и обычаи в своей стране. Этот обычай пришел из Германии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В Германии глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление». Зрителей было очень много. Когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель - никому не верь!». На этом «неслыханное представление» закончилось.

Есть множество способов, как можно подшутить над домочадцами. Проснувшись пораньше, подложите взрослым детские вещи, а детям родительские, замените тапочки на больший или меньший размер. Можно подложить тапочки разного размера, спрятать один носок из разной пары или прострочить носок и так далее. Также можно выдавить зубную пасту, а вместо нее шприцем заполнить тюбик молоком.



1 апреля - это лишний повод для того, чтобы продемонстрировать чувство юмора и подарить лишнюю улыбку своим друзьям. Только важно помнить, что шутка - это такая вещь, после которой смешно должно становиться всем участникам розыгрыша.

Подчеркнем, что старые традиционные шутки уже не пройдут. Никто не поверит, именно в этот день у него развязался шнурок или спина белая. Например, можно отправить такие СМС на День смеха:

«Ваш счет за звонок в службу «Секс по телефону» составил 26 долларов»

«1-я смс: Я тебя люблю! 2-я смс: Извини, я ошибся номером!»

Разыгрывая коллег можно разместить табличку «Туалет» на двери совсем другого кабинета. И так далее - в этот день все ограничивается только вашей фантазией и чувством юмора!