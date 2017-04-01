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Приморцам рассказали о клещах и как избежать энцефалита

Подробная памятка для населения
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" создали подробную памятку, которая будет актуальна для всех жителей региона, ведь Приморье является природным очагом клещевого энцефалита, сообщает РИА VladNews.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) является природно-очаговой острой вирусной инфекционной болезнью с трансмиссивным (через кровь) механизмом передачи возбудителя. Он характеризуется преимущественным поражением центральной нервной системы, отличается разнообразием клинических проявлений и тяжестью течения. Последствия заболевания могут быть различными - от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Клещи заражают человека во время присасывания зараженного вирусом клеща, в первые минуты присасывания вместе с обезболивающей слюной или их раздавливания в местах поврежденной кожи человека.

Это возможно:

- при посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарковых зонах, на индивидуальных дачный иди приусадебных участках,

- при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес),

- при употреблении в пищу сырого козьего молока, реже молока овец, коров. Поэтому в неблагополучных территориях по клещевому энцефалиту необходимо употреблять молоко только после кипячения. Заразным является не только сырое молоко, но и продукты, которые готовятся из него: творог, сметана и т.д.,

Вся территория Приморского края является энемичной по клещевому вирусному энцефалиту.

Резервуаром вируса КВЭ являются иксодовые клещи и грызуны. Прокормителями клещей являются крупные и мелкие млекопитающие, птицы.

Заражение КВЭ происходит с апреля по сентябрь с весенне-летним пиком во время наибольшей активности перезимовавших клещей.

После присасывания зараженного клеща наступает инкубационный (скрытый) период, который длится ч 10-14 дней (от 1 до 60 дней). Основными признаками болезни являются острое начало, сопровождающееся ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Характерен внешний вид заболевшеого – лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.

КВЭ могут заразиться все люди, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу – работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики.
Неспецифическая профилактика КВЭ направлена на предотвращение присасывания клещей-переносчиков к людям.

Включает в себя:

1. Индивидуальную (личную) защиту:

- Соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории (проводить само- и взаимоосмотры каждые 10 - 15 минут для обнаружения клещей; не садиться и не ложиться на траву; стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах; после возвращения из леса или перед ночевкой снять одежду, тщательно осмотреть тело и одежду; не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи; осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей).

- Ношение специальной одежды (при отсутствии специальной одежды одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей: носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, верхнюю часть одежды - в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; ворот рубашки и брюки должны не иметь застежки или иметь плотную застежку, под которую не может проползти клещ; на голову надевать капюшон, пришитый к рубашке, куртке, или заправлять волосы под косынку, шапку).

- Применение специальных химических средств индивидуальной защиты от клещей: акарицидных средств и репеллентных средств. Применять средства необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией.

2.Уничтожение клещей (противоклещевые мероприятия) в природных биотопах с помощью акарицидных средств;

3.Экологически безопасное преобразование окружающей среды (создание неблагоприятных условий для обитания клещей, лишение из мест укрытия и зимовки;

4. Истребление мышевидных грызунов – естественного резервуара циркуляции Вируса КВЭ (дератизационные мероприятия)

Специфическая профилактика КВЭ, это:

- профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки);

- серопрофилактику (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту территории, проводится только в ЛПО).

Все люди, выезжающие на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть обязательно привиты.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Следует запомнить, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

Если произошло присасывание клеща, проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Как снять клеща?


Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства, любом травматологическом пункте

Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,

- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в вирусологическую лабораторию «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

г. Владивосток Ул, Стрельникова.3.тел: 249-67-06

По вопросам проведения акарицидных обработок обращаться: «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». г. Владивосток Ул. Уткинская 36.

Договорной отдел. Тел 265-08-55;

Специалисты – дезинфектологи 265-08-57, 265-02-22, 271-28-41

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