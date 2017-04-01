Аудио с жестоким розыгрышем подростка признано незаконным

Решение об этом вынес суд

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

На основании решения Пятигорского городского суда Ставропольского края в единый реестр запрещенной информации внесены интернет-страницы с аудиозаписями телефонного хулиганства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В материалах, размещенных на официальном сайте «пранкера» и в его представительствах в социальных сетях, содержится аудиозапись телефонных разговоров с фигурантами уголовного дела в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица. Разговоры велись от имени сотрудника Следственного комитета РФ. «Пранкером» оказывалось моральное давление на потерпевшую и ее отца, после чего им предлагалось дать конкретные показания в ходе производства по уголовному делу.

В соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона «О СМИ» запрещается распространение в интернете информации о несовершеннолетнем (в т.ч. аудиозаписи его голоса), пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия). За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность.

Помимо этого, законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела (ч. 2 ст. 294 УК РФ).

Согласно п.6 ст.10 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность. Страницы сайтов внесены в Единый реестр, провайдерам хостингов отправлены уведомления об ограничении доступа к информации, признанной запрещенной по решению суда.