Приморцам рассказали о бешенстве

Проблема весьма актуальна для Приморья, являющегося природным очагом заболевания

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" создали подробную памятку, которая будет актуальна для всех жителей региона, ведь Приморье является природным очагом этого опасного заболевания, сообщает РИА VladNews.

БЕШЕНСТВО (гидрофобия) – это острое инфекционное вирусное заболевание животных и человека, характеризуется признаками специфического воспаление головного мозга и 100 % летальностью.

Заболеваемость бешенством регистрируется на территории большинства стран мира, где ежегодно свыше 10 млн. человек получают различные повреждения от животных. По данным ВОЗ это заболевание является десятой по значимости причиной смерти людей в структуре инфекционных болезней. Бешенство до сих пор остается неизлечимым заболеванием, от него ежегодно погибает более 55 тысяч человек.

Приморский край является природным очагом особо опасного для человека заболевания бешенства. Ежегодно на территории регистрируются случаи гибели животных, являющихся источником и переносчиком вирусов этой болезни.

В Приморском крае в период с 1972 по 2002 годы от бешенства погибли 13 человек. Последний случай бешенства у человека в Приморье был зарегистрирован в 2002 году в Уссурийском районе. Угроза возникновения заболеваний бешенством людей и животных в крае сохраняется.

Ежегодно в лечебно-профилактические организации Приморского края обращается от 5000 до 7000 человек, пострадавших от нападения животных. В 2016г. за медицинской помощью обратилось 5546 жителей края. Из числа пострадавших от укусов получили повреждения от домашних животных 97%, от синантропных грызунов в пределах жилища человека – 1%, от сельскохозяйственных животных – около 0,1%. От диких животных получили повреждения около 2,0% пострадавших. Следует отметить, что в последнее время участились случаи обращений за медицинской помощью пострадавших от диких лис на о. Русский. Жители и отдыхающие прикармливают животных, не соблюдая мер предосторожности, пытаются покормить лис с руки, погладить.

Вирус бешенства может циркулировать как среди диких (природный очаг) так и среди домашних и синантропных животных (антропургический очаг).

Заболевание передается при укусах, со слюной больных теплокровных животных (собаки, лисы, енотовидные собаки, волки, летучие мыши, дикие и домашние грызуны, скунсы и др.) при попадании инфицированной слюны на поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. Возникновению заболевания у инфицированных лиц, способствуют также такие провоцирующие факторы, как перегревание, употребление алкоголя, психическое и физическое перенапряжение, которые резко снижают общую реактивность организма. Симптомами бешенства являются водобоязнь, судороги, психические нарушения, после которых неизбежно наступает смерть.

Бешенством болеют многие виды животных на всех континентах, кроме Австралии. Основными хранителями вируса в природе являются дикие хищники из семейства собачьих (волки, лисицы и др.). Из домашних животных бешенство встречается у собак, кошек, крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец и коз. Заболевание у животных протекает в виде буйной формы (чаще встречается у кошек) или тихой, паралитической формы (чаще встречается у собак). У больных животных меняется поведение, животные становятся агрессивными (или пугливыми), нападают без видимой причины, поедают несъедобные предметы, голос становится сиплым, нарушается глотание и развиваются параличи, приводящие к гибели. В ряде случаев заболевание протекает по типу параличей.

Инкубационный период – от нескольких дней до одного года, его продолжительность зависит от инфицирующей дозы и локализации повреждения (удаленность от мозга). Наибольшую опасность представляют укусы в область головы и шеи, верхние и нижние конечности.

После нескольких дней, в течение которых наблюдаются неспецифические симптомы (период предвестников), наступает следующая стадия болезни – возбуждение и параличи (неврологическая фаза). Основными симптомами этой фазы являются водобоязнь, приступы беспокойства, тревоги. Смерть наступает через несколько дней от паралича дыхания или остановки сердца. Эффективного лечения при развитии картины бешенства не существует. Защитить может только вакцинация, которая начинается сразу при обращении за медицинской помощью.

Местная обработка раны в качестве неотложной помощи должна быть проведена самим пострадавшим. В таких случаях необходимо рекомендовать обильное промывание или орошение раны чистой водой с мылом (оно смывает слюну животного), обработку любыми дезинфицирующими средствами. Колотые раны и царапины желательно дезинфицировать настойкой йода, спиртом или одеколоном. Желательно укушенные раны оставлять открытыми, не заклеивать лейкопластырем.

Всем пострадавшим от укусов животных необходимо обратиться за первой помощью в медицинское учреждение в течение первых 3 суток после ранения (предполагаемый срок хранения вируса у входных ворот инфекции), даже если повреждение кажется незначительным (ослюнение, ссадина, царапина). После обработки и начатого лечения раны, при наличии показаний, врач обязан немедленно назначить и провести курс антирабических прививок. В России официальной является следующая схема: 1 прививка - в день обращения за медицинской помощью, далее прививки осуществляются на 3, 7, 14, 30 и 90 дни от момента обращения пострадавшего. Курс лечения вакциной назначают независимо от срока обращения пострадавшего за медицинской помощью, даже через несколько месяцев после контакта с больным, подозрительным на бешенство или неизвестным животным. Применение вакцины проводится под контролем врача и связано с рядом необходимых ограничений, но прерывать лечение нельзя. В некоторых случаях лечение проводится в условиях стационара.

Прививающийся должен знать: ему запрещается употребление каких-либо спиртных напитков в течение всего курса прививок и 6-ти месяцев после его окончания. Следует также избегать переутомления, переохлаждения, перегревания, повышенных физических нагрузок (бассейн, горячие ванные, тренажерные залы и т.п.).

Профилактика заключается в ликвидации заболеваемости бешенством среди животных и в предупреждении бешенства у людей, подвергшихся укусам инфицированных животных. Проводится вакцинация собак, кошек, уничтожаются бродячие животные. Необходимо проведение дератизации (истребление грызунов), т.к. грызуны являются источником заражения для домашних животных.