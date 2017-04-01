График магнитных бурь на апрель 2017 года: как справляться с плохим самочувствием

Магнитные бури являются вспышками солнечной активности

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Магнитные бури в апреле текущего года будут особенно сильными, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По словам ученых, в следующем месяце магнитные бури стоит ожидать 1, 18 и 20 апреля. Чтобы точно обезопасить себя, рекомендуется учитывать также пару дней до магнитных бурей и пару дней - после.



Первая магнитная буря состоится 1 апреля. Это начало апрельских магнитных всплесков. Согласно данным специалистов, сильного влияния на самочувствие они за собой не повлекут, но стоит опасаться депрессивных состояний, нервозности. Также необходимо контролировать свою агрессивность.



Что касается второй магнитной бури, то она ожидается 18 апреля. В этот день ожидается пик солнечной активности. В зоне риска оказываются все, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением. При этом даже совершенно здоровые люди могут в этот день чувствовать недомогания.



Последняя магнитная буря состоится 20 апреля. Этот день опасен для всех. Специалисты рекомендуют остерегаться тем, кто страдает психическими расстройствами или с неустойчивой психикой. В этот день ожидается повышенная вероятность аритмий, гипертонических кризов и тахикардий.



Стоит отметить, чтобы снизить воздействия магнитных бурь на самочувствие, стоит отказаться от тренировки и исключить любые физические нагрузки. Также необходимо правильно питаться, отказаться от употребления алкогольных напитков и курения. По возможности рекомендуется не садиться за руль.



Магнитные бури являются вспышками солнечной активности, сгустками энергии, которые, долетая до Земли, нарушают ее магнитное поле и тем самым провоцируют изменение в климате, а также воздействуют на психоэмоциональное и физическое состояние человека.