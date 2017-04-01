"Сланцевая революция" в США ставит крест на стабилизации мирового рынка нефти

Основной объем увеличения добычи придется на месторождения Permian и Niobrara

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Тем компаниям в США, которые занимаются нефтедобычей, придется снова корректировать свои бизнес-планы, если стоимость нефти откатится до 40 долларов за баррель. Такого мнения придерживается глава инвестфонда Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак.

По его мнению, цены на нефть находятся под серьезным прессингом со стороны американских нефтяных компаний, которые нарастили добычу нефти на фоне повышения нефтяных котировок. По сути, эти компании возместили на рынке нефти те «выпавшие» объемы, которые удалось убрать с рынка в результате соглашения ОПЕК и стран, не входящих в картель.

«Цифры красноречиво говорят о том, что тот уровень по сокращению нефтедобычи, объявленный ОПЕК, практически перебивается теми цифрами, которые были в США, не являющихся членом ОПЕК. Эти цифры стали явными лишь в настоящее время, по прошествии первого квартала. Это серьезный прессинг на (нефтяные — ред.) цены. И, возможно, цена снизится до 40 долларов за баррель», — заявил он по итогам встречи представителей российского и американского бизнеса в Торгпредстве России в Нью-Йорке.

Шостак считает, что примерно еще полгода рост активности американских компаний будет оказывать негативное влияние на все рынки — в том числе и на сырьевые. Как он считает, продолжение американской «сланцевой революции» все равно будет развиваться, однако компаниям все-таки придется пересмотреть свои бизнес-планы, если цены на нефть снизятся за отметку 50 долларов за баррель.

«В перспективе, вероятно, на ближайшие полгода, это окажет негативное влияние на состояние рынков вообще. Многие сектора будут торговаться ниже (текущих цен — ред.). Вероятно, американские рынки, а также европейские и особенно азиатские скорректируются на 5-10%, но, возможно, и больше», — отметил Шостак.

«Переломить ход «сланцевой революции» вряд ли удастся. Но бизнес-планы (американских компаний — ред.), думаю, будут пересмотрены в какой-то части», — резюмировал глава фонда Navigator Principal Investors LLC.

Ранее в этом месяце глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что грядет вторая волна «сланцевой революции» в США. В частности, рост нефтедобычи американскими сланцевиками в ближайшие пять лет будет оказывать сильнейшее влияние на мировой рынок «черного золота» — и, соответственно, на цену углеводородного сырья. В МЭА отмечают, что к 2022 году ежесуточная американская нефтедобыча увеличится на 1,4 млн баррелей, если нефтяные котировки останутся в коридоре 55-60 долларов за баррель. Если же стоимость нефти будет не дороже 50 долларов за баррель, то американская нефтедобыча, вероятно, как ожидают МЭА, начнет снова снижаться , но не сразу, а с начала 2020-х годов.

Добыча сланцевой нефти в США, которая осуществляется с применением новейших технологий гидроразрыва пласта, по прогнозам американского Минэнерго, будет расти. В конце прошлого года в США добывали 4,540 млн баррелей в сутки.

Основной объем увеличения добычи придется на месторождения Permian, Niobrara и некоторые другие.

Эксперты уверены, что перспективы развития сектора нефтяного сланца в США напрямую зависят от цен на нефть. Если инвестиция будет выгодной, то нефтяные компании будут вкладывать в отрасль. Но это станет возможно лишь в том случае, если цены на нефть восстановятся хотя бы до 60 долларов за баррель и будут оставаться в этом диапазоне цен достаточно длительное время.

Однако есть и другое мнение: даже 45 долларов за баррель хватит, чтобы некоторых производители, например, работающие на формации Bakken, работали с прибылью. А цена на уровне 55 долларов будет стимулировать резкий рост объемов нефтедобычи, поскольку средняя себестоимость добычи в формации Bakken за последние два года снизилась с 59 до 29,44 доллара за баррель.

Ранее американские исследователи сделали вывод, что добыча сланцевого газа с применением технологии гидроразрыва пласта (фрекинга) приводит с ухудшению сейсмической обстановки в регионах, где ведется такая разработка.