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Политика и экономика

Геннадий Зюганов назвал Навального попом Гапоном

Лидер коммунистов отметил, что информационно-психологическое оружие является самым эффективным
Фото: newauction.ru Фото: newauction.ru
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

В среду, 29 марта, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в эфире «Первого канала» сравнил оппозиционера Алексея Навального с попом Гапоном — провокатором, действовавшим в начале русской революции 1905 года.

«Молодежь всегда очень остро воспринимает несправедливость, насилие, угрозу своей личной безопасности и семье», — заявил Геннадий Зюганов. Он высказал мнение, что сегодня справедливый протест против ухудшения социально-экономической ситуации в стране и жилищно-коммунального террора используется для организации оранжевого переворота.

Лидер коммунистов сравнил Навального с Гапоном, напомнив, что он в своих выступлениях доходит до прямого подстрекательства к сепаратизму. «Нельзя пользоваться доверчивостью молодежи, которую хотят вывести завтра вместе с родителями и спровоцировать на избиение», — сказал он.

Лидер коммунистов отметил, что информационно-психологическое оружие является самым эффективным в современном мире, достигающим даже большего эффекта, чем военные операции. Он подчеркнул, что этим оружием прекрасно владеют США и активно используют его в своих целях со времен Холодной войны. Вместе с тем Геннадий Зюганов напомнил, что данные технологии дали сбой при попытках организовать провокации в России и Белоруссии, однако с их помощью Украина превратилась в разваливающуюся страну.

Георгий Гапон — православный священник, политический и общественный деятель, основатель и руководитель организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». В январе 1905 года организовал рабочую стачку и мирное массовое шествие к царю Николаю II с целью подачи петиции о рабочих нуждах. Шествие 9 (22) января 1905 года шествие закончилось расстрелом, получившим название «Кровавое воскресенье», и положило начало Первой русской революции 1905—1907 годов.

Гапона обвиняли в сотрудничестве с полицией и правительством. В марте 1906 года группа эссеров задушили его и повесили на заброшенной даче в пригороде Петербурга.

Источник: rline.tv
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