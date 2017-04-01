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Политика и экономика

РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на южных Курилах

Первые консультации прошли в Токио 18 марта
Фото: newspostrussia.ru Фото: newspostrussia.ru
Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

Россия также выступила за строительство японской стороной домов для жителей южных Курил, а Япония - за создание системы туристических круизов.

Российская сторона в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах предложила Японии построить там электро- и геотермальные станции. Как сообщила крупнейшая газета Японии "Иомиури", такие проекты, в частности, вошли в пакет предложений, переданных японской стороне на прошедших в Токио 18 марта консультациях с участием заместителя главы МИД РФ Игоря Моргулова.

По данным издания, РФ тогда передала Японии пакет из 26 предложений. Япония в свою очередь представила 30 предложений. "Иомиури" отмечает, что по многим пунктам пакетов предложений стороны совпали: это, в частности, касается строительства заводов по переработке морепродуктов и возведение геотермальных станций. Отмечается, что РФ также выступила за строительство японской стороной домов для жителей южных Курил, а Япония - за создание системы туристических круизов.

Первые консультации между РФ и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах прошли в Токио 18 марта. В них приняли участие Моргулов и его японский коллега Такэо Акиба. По итогам переговоров японская сторона отметила, что участники встречи представили планы по конкретизации работы над этой темой в сферах медицины, туризма и рыболовства. По словам Акибы, стороны также договорились обсудить возможность посещения островов бывшими жителями посредством чартерных авиарейсов.

Источник: tass.ru
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