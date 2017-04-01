Блэкаут в Новосибирской области: без света более 36 тысяч человек

Без электричества также временно оказались пять больниц, 14 школ, шесть детских садов

Владивосток, суббота, 01 апреля , РИА Vladnews.

В Новосибирской области произошел масштабный блэкаут: в трех районах региона без света остались более 36 тысяч человек и более двух десятков социальных объектов, в том числе больницы. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС. Предполагаемая причина ЧП - штормовой ветер скоростью до 25 м/с.

В сообщении спасателей говорится: "В 04:55 (00:55 по Москве) от дежурного ЦУС ЗАО "РЭС" поступила информация об аварийном отключении на подстанции "Посевная" по линии 110 кВ в Черепановском районе. В результате чего в Маслянинском, Искитимском и Черепановском районах нарушено энергоснабжение 48 населенных пунктов".

В МЧС уточнили, что в населенных пунктах, где нарушено энергоснабжение, проживают 36 660 жителей, из которых почти 11 тысяч детей. Без электричества также временно оказались пять больниц, 14 школ, шесть детских садов.

Работают две бригады Черепановских электрических сетей в составе восьми человек, трех единиц техники. Производится переподключение на резервную линию, передает РИА "Новости".

В Новосибирской области действует переданное в четверг экстренное погодное предупреждение. Синоптипи ожидали осадков в виде мокрого снега и дождя, гололеда. Скорость ветра в Новосибирске прогнозировалась до 22 м/с, по области - до 25 м/с.