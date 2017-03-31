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Общество

Астрономы нашли реальную планету Татуин

Она - в тысяче световых лет от Земли
Фото: EA Star Wars Фото: EA Star Wars
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Научные сотрудники Университетского колледжа Лондона открыли планету, напоминающую легендарный Татуин из популярной киносаги «Звездные войны», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Следует уточнить, что космическое тело находится в двойной системе SDSS 1557, поэтому в его небе можно увидеть два солнца. Татуин находится в созвездии Змея, расстояние от Земли до нее - около тысячи световых лет. Внутри этой системы находятся две звезды: белый и коричневый карлики.

Эта планета, предположительно, имеет скалистый рельеф.

Обнаружить планету астрономам удалось при помощи мощного телескопа Европейской южной обсерватории в Чили.

Напомним, что планета Татуин из кинофильмов Джорджа Лукаса расположена в системе Тату Внешнего кольца. На ней обитает около 200 тысяч существ, 70% из которых – люди. Планета по сюжету расположена на пересечении многих гиперпространственных маршрутов, в дальнем краю Галактики. Пустынные виды каменистой планеты снимались в песках Туниса, недалеко от горного оазиса Шебика.

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