В Приморье произошел переполох на железной дороге

Новые опасные детские игры

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть Находкинского линейного отдела транспортной полиции поступило сообщение от дежурной по станции Рыбники о том, что в районе 184-го километра четверо несовершеннолетних кидают камни и бутылки в сторону железной дороги. По выезду на место никого не обнаружено. Повреждения железнодорожного полотна отсутствуют, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

При этом совсем недавно сотрудниками ведомства было зафиксировано два похожих случая:

Сотрудники Северо-Восточного линейного управления выявили детей, раскладывающих камни на рельсах и создающих тем самым угрозу безопасности движения на станции Томмот. С подростками стражи правопорядка провели профилактическую беседу. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

Во втором случае, инспектор по делам несовершеннолетних Нерюнгринского линейного отдела полиции своевременно вмешался и остановил опасные игры школьников, на железнодорожных путях, также предотвратив трагедию.

Дальневосточная транспортная полиция предупреждает: железная дорога – зона повышенной опасности и не место для игр и развлечений!

Во избежание трагических последствий, запрещается: перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом, не подлезать под стоящими составами, перелазить через автосцепки, забираться на крыши вагонов, подниматься на опоры и приближаться к контактным проводам!

Переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах!

Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям, рассказывайте им о страшных последствиях при нарушении правил безопасности на железной дороге!