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Жительницы Владивостока еще успеют похудеть к лету!

Еще более быстрый результат - за 1 месяц, при участии в уникальном ЗОЖ-проекте
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

С 1 апреля стартует второй сезон уникального ЗОЖ-медиа проекта «Волшебнй пендель». Теперь еще с более интенсивными тренировками и максимальными результатами за минимальный промежуток времени: всего 21 день будет дан участникам, чтобы научиться любить себя и свое тело, спорт, а главное, избавиться от лишних двух, пяти и восьми килограммов!

Еще есть возможность записаться! Организаторы проекта приглашают к участию всех, кто готов выйти из зоны комфорта, работать над собой и всего за 1 месяц преобразиться.

Уникальная ЗОЖ-программа не имеет аналогов в Приморском крае. В новом сезоне участников ждут:

  • Тренировки 5 раз в неделю с разными фитнес-программами – участники узнают о главных особенностях каждой из них и смогу выбрать то, что подходит именно им или выжать все соки из этого проекта и посещать все 5 тренировок в неделю
  • Безлимитные фитнес-карты – при регулярном посещении тренировок на карту зачисляются баллы, которые можно обменять на реальные скидки у партнеров проекта
  • Семинар с президентом федерации по Бодибилдингу и фитнесу Николаем Левиным – человеком, который знает все о грамотных физических нагрузках, питании и любви к спорту
  • WORKOUTтренировки – спортивные тренировки на свежем воздухе увеличивают активность занимающегося, повышается психологическая устойчивость, значительно уменьшаются тревога и общее напряжение, проходит стеснение
  • Тренировки в фитнес-студии премиум класса «Виноград» - просторный зал с витражными окнами с видом на море сочетает в себе спортивный заряд и домашний уют, которые ненавязчиво настраивают на работу
  • Мотивация на результат с Анастасией Червяковой, чемпионкой Приморского края в категории Фитнес-Бикини, сертифицированным тренером EMS – на личном опыте она покажет и расскажет, что значит любить свое тело, заботиться о здоровье и какие усилия необходимы для поддержания спортивной формы
  • Ценные подарки от спонсоров и партнеров

Главный тренер проекта Максим Семенов – инструктор тренажерного зала, Hot Iron, Iron Cross, Best Fit, Cardiostrike, F-training, Athletic stretch, pilates, cycle:

«Одна из главных задач проекта – помочь нашим участницам экстремально быстро улучшить физическую форму, но целью проекта является «подсадить» их на спорт и правильное питание, которые станут полезной привычкой. Это важно, чтобы сохранить достигнутый на программе результат и улучшать его в дальнейшем.»

Первый приз – сертификат на комплекс в элитный SPA-салон, хотя, что уж лукавить, это лишь приятный бонус по сравнению с действительно важным подарком от проекта – стройное подтянутое тело, отсутствие отдышки, крепкие мышцы и эластичная чистая кожа!

По вопросам участия во 2 сезоне обращайтесь по телефону: 8-950-299-0017

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