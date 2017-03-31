Водитель автобуса во Владивостоке избил подростка и отобрал у него смартфон

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который сообщил, что неизвестный гражданин похитил у его 17-летнего сына дорогой смартфон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что на остановке общественного транспорта «Семеновская» молодой человек вышел из автобуса, не оплатив проезд. Водитель автобуса нанес ему телесные повреждения, отобрал мобильный телефон и отправился по своему маршруту.

В ходе розыска сотрудники полиции 43-летнего правонарушителя.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.