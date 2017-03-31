Для обеспечения его стабильности

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Советник президента РФ Сергей Глазьев предложил заморозить курс рубля для обеспечения его стабильности на определенном уровне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Главная задача Центробанка РФ - это стабильный курс рубля. Заморозка - это один из способов, но она должна быть сделана на разумном уровне», - сказал Глазьев, не уточнив при этом, какой уровень считает разумным. По его мнению, свободный курс национальной валюты РФ обогатил спекулянтов.

Отметим, что несколько ранее экс-министр финансов, глава ЦСР Алексей Кудрин говорил, что плавающий курс является безусловным благом для экономики России. А глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не видит оснований для отказа от плавающего курса рубля, так как он позволяет избежать его глубокой коррекции, от которой страдает экономика.

Напомним, что введение плавающего курса рубля в 2014 году совпало с падением цен на нефть, тогда произошел всплеск инфляции, но в 2016 году благодаря повысившейся с того времени адаптивности экономики почти аналогичный спад цены на нефть к всплеску инфляции не привел.

В ноябре 2014 года Центробанк РФ завершил переход к плавающему курсу рубля, демонтировав с 10 ноября 2014 года валютный коридор, существовавший в разных формах с 1995 года.

Согласно данным Московской биржи, объем торгов на валютном рынке в феврале 2017 года составил 28,9 трлн рублей, аналогичный показатель в феврале 2014 года составлял 17,7 трлн руб. За весь 2016 год объем торгов на валютном рынке Московской биржи вырос по сравнению с 2009 годом в 3,4 раза и составил 330 трлн рублей. По сравнению с 2014 годом рост объема торгов на валютном рынке Московской биржи по итогам 2016 года составил 44%.