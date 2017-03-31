В России создан аппарат, который может лечить неоперабельный рак 15:47, 31 марта В России создан аппарат, который может лечить неоперабельный рак
В Приморье почти 100 семей получили землю под строительство в заповеднике 15:34, 31 марта В Приморье почти 100 семей получили землю под строительство в заповеднике
Остров Русский 15:22, 31 марта Остров Русский "рассекретят" и сделают ТОРом?
Новостная лента
Март, 31 пятница
16:19
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
16:19
РИА VladNews ждет ваших новостей
16:02
Стало известно, о чем рассказывает содержимое носа Видео
16:00
Отечественная валюта бьет все рекорды
15:47
В России создан аппарат, который может лечить неоперабельный рак
15:34
В Приморье почти 100 семей получили землю под строительство в заповеднике
15:22
Остров Русский "рассекретят" и сделают ТОРом?
15:08
Во Владивостоке разрабатывается программа формирования комфортной городской среды Фото
14:58
В Приморье осужден мошенник, "делавший медицинские справки"
14:55
Грузовик сбил пешехода в Приморье
14:49
Житель Приморья погорел на двух 5-литровых бутылках с марихуаной
14:32
Путин прокомментировал митинги против коррупции
14:19
Пить кофе перед тренировкой запрещено, - ученые
14:07
Дневник парня: Как не "умереть" от спорта весной Эксклюзив
13:58
Компания сестер Олсен вернет стажерам деньги за бесплатную работу
13:41
Детсады, школы и лагеря Приморья за год оштрафованы на 7 миллионов рублей
13:28
Специалисты выяснили, какие фрукты и ягоды являются самыми опасными в мире
13:11
По факту смертельного ДТП в Приморье ГИБДД проводит проверку
13:07
Владивостокцы могут слетать в Москву со скидкой
13:01
Все на «Дачный Бум»: яркий весенний праздник состоится в апреле
12:53
Житель Приморья снял с чужой банковской карты более 35 тысяч рублей
12:37
Екатерина Попенко: Я похудела на 50 килограмм Эксклюзив
12:21
"Прямая линия" Путина в 2017 году перенесена на неизвестный срок
12:11
Гепатит В может привести к болезни Паркинсона, - ученые
12:04
Беатрис нужна помощь приморцев Видео
11:53
Во Владивостоке за четверг поймали 8 пьяных водителей Эксклюзив
11:50
Смертельное ДТП произошло ночью в Приморье
11:45
Очередная дорогостоящая иномарка сгорела во Владивостоке
11:33
Буеристы Владивостока покорили Байкал Видео
11:22
Владивосток станет городом будущего
11:21
​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими Эксклюзив
10:59
Жительница Приморья взяла в прокат авто и сдала его под залог
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Отечественная валюта бьет все рекорды

Курс валют на 31 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.37 рублей, а евро - 60.59 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили о том, что рубль за счет динамики нефти российская валюта укрепилась. Валютные рынки обрадовались данным от Минэнерго Америки, которые позволили Brent подорожать более чем до 52.00 долларов/баррель. Сейчас цена постепенно подымается до 53.00 долларов/баррель. Американская валюта из-за этого ослабевает, что приводит к укреплению отечественной валюты.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Росельхозбанке за 56.50 рублей, а продать валюту выгодно в УМ-Банке за 56.05 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 61.00 рубль, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 59.92 рублей за один евро.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Остров Русский
15:22, 31 марта 2017 Остров Русский "рассекретят" и сделают ТОРом?

Появились детали концепции развития известного владивостокского острова

Во Владивостоке разрабатывается программа формирования комфортной городской среды
15:08, 31 марта 2017 Во Владивостоке разрабатывается программа формирования комфортной городской среды

Жители города смогут внести свои предложения по благоустройству

Компания сестер Олсен вернет стажерам деньги за бесплатную работу
13:58, 31 марта 2017 Компания сестер Олсен вернет стажерам деньги за бесплатную работу

Неоплачиваемые стажировки становятся в США проблемой

Детсады, школы и лагеря Приморья за год оштрафованы на 7 миллионов рублей
13:41, 31 марта 2017 Детсады, школы и лагеря Приморья за год оштрафованы на 7 миллионов рублей

Проведено более 1,2 тысячи проверок Роспотребнадзора

Владивостокцы могут слетать в Москву со скидкой
13:07, 31 марта 2017 Владивостокцы могут слетать в Москву со скидкой

Акция действует с 1 апреля по 31 октября

Все на «Дачный Бум»: яркий весенний праздник состоится в апреле
13:01, 31 марта 2017 Все на «Дачный Бум»: яркий весенний праздник состоится в апреле

Организаторы подготовили интересную программу

Во Владивостоке за четверг поймали 8 пьяных водителей
11:53, 31 марта 2017 Во Владивостоке за четверг поймали 8 пьяных водителей

Составлены протоколы