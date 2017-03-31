Отечественная валюта бьет все рекорды

Курс валют на 31 марта

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.37 рублей, а евро - 60.59 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили о том, что рубль за счет динамики нефти российская валюта укрепилась. Валютные рынки обрадовались данным от Минэнерго Америки, которые позволили Brent подорожать более чем до 52.00 долларов/баррель. Сейчас цена постепенно подымается до 53.00 долларов/баррель. Американская валюта из-за этого ослабевает, что приводит к укреплению отечественной валюты.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Росельхозбанке за 56.50 рублей, а продать валюту выгодно в УМ-Банке за 56.05 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 61.00 рубль, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 59.92 рублей за один евро.