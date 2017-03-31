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Общество

Весенний призыв в армию 2017 в России: сроки проведения, когда начинается

Ряды российской армии должны пополниться 142 тысячами новобранцев
Фото: posprikaz.ru Фото: posprikaz.ru
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Российский президент Владимир Путин завизировал свой указ о весеннем призыве 2017. Документ уже опубликован на портале правовой информации. В соответствии с указом, весенний призыв начнется 1 апреля 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Весенний призыв 2017 начнется уже послезавтра и будет длиться по 15 июля включительно. За это время ряды российской армии должны пополниться 142 тысячами новобранцев. Для сравнения, в 2016 году во время весеннего призыва на службу были призваны 155 тысяч юношей в возрасте от 18 до 27 лет.

В военкоматах напоминают, что туда в обязательном порядке должны явиться все, кто получил повестки. Если же призывник будет уклоняться от службы, в РФ предусмотрена уголовная ответственность. Уклониста могут наказать крупным штрафом и даже лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в последнее время в Государственной Думе ведется активная дискуссия о повышении верхней планки призывного возраста с 27-ми до 30 или даже до 35 лет.

Добавим, что на днях Владимир Путин подписал указ об увеличении численности ВС России. Так, с 1 июля нынешнего года численность военных должна увеличиться примерно на 13 тысяч человек, то есть до 1,9 миллиона, включая миллион непосредственно военнослужащих.

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