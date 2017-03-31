Стало известно, о чем рассказывает содержимое носа

Сопли с точки зрения науки

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Оказывается, то, что мы видим в использованном носовом платке, может быть ключом к пониманию внутренней работы нашей иммунной системы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science

Слизь, забивающая наш нос, постоянно доставляет нам дискомфорт. Известно, что в ней содержатся противомикробные клетки и вещества, которые борются с простудой. Но при этом мало кто знает, что даже внешний вид соплей может многое рассказать о том, как работает наша иммунная система. Давайте же узнаем, о чем говорят цвет и состав соплей! Это новый выпуск познавательной передачи Reactions. Посмотрев это видео, вы узнаете о том, что сопли могут рассказать о вашем здоровье.