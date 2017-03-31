В выходные Приморье вновь окажется во власти циклона

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В минувшие сутки погоду в Приморье портил циклон. В отдельных районах шел дождь, местами со снегом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Максимальная температура воздуха составила +4…+12 °C.

Во Владивостоке вчера утром наблюдались слабые осадки в основном в виде дождя, но в отдельных районах города пролетали снежинки. Воздух прогреется до +9…+11 °C.

Минувшей ночью циклонический вихрь быстро сместился в Тихий океан и уже не оказывал влияние на погодные условия края. Ночью осадки не наблюдались. В поле повышенного давления воздух к утру выхолодился до −1…−11 °C. И только на юго-западном побережье температура оставалась положительной, до +1 °C.

Сегодня во Владивостоке облачная с прояснениями погода, без осадков. Воздух прогреется во второй половине дня до +6…+9 °C.

В субботу, 1 апреля, в крае местами сохранятся небольшие осадки. Ночью температура воздуха понизится до +1…−8 °C, в горных районах до −14 °C. Максимальная температура воздуха +4…+12 °C.

В ночь на воскресенье осадки в Приморье прекратятся. Температура повысится на 1–4 градуса, ночью +2…−11 °C, днём +5…+16 °C.

Во Владивостоке в выходные дни погода с переменной облачностью, без существенных осадков. Температурный фон в ночные часы 0…+3 °C, в дневные +7…+10 °C.