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В России создан аппарат, который может лечить неоперабельный рак

В частности - опухоли мозга
Фото: opuholi.org Фото: opuholi.org
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Российские специалисты создали компактный ускоритель нейтронов для борьбы с неоперабельным раком, в частности, опухолями мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Ученые из новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН представили первому заместителю Председателя Госдумы РФ Александру Жукову рабочий образец компактного ускорительного источника нейтронов «Тандем-БНЗТ». С помощью ускорителя будут лечить раковые опухоли, которые невозможно удалить хирургическим путем. Речь идет, прежде всего, о глиобластомах мозга и метастазах меланомы.

Аппарат использует концепцию бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ), которая позволяет эффективно поражать только клетки злокачественных опухолей. На первом этапе в кровь пациента вводят борсодержащий раствор, в результате чего бор накапливается в раковых клетках. На втором этапе опухоль подвергают воздействию потока эпитепловых нейтронов. При поглощении их ядрами бора происходит ядерная реакция с большим энерговыделением, и раковые клетки погибают. Стоит отметить, что описанный метод не должен причинять вред здоровым клеткам.

Новосибирские ученые работают над аппаратом уже более 20 лет. Но не они одни: на сегодняшний день в мире существуют четыре установки, которые генерируют нейтроны с необходимыми параметрами для успешной борьбы с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Однако только «Тандем-БНЗТ» прошел первые терапевтические испытания.

Впрочем, пока что о массовом использовании новосибирского аппарата речи не идет: сначала он должен пройти цикл доклинических и клинических испытаний. Затем нужно будет создать необходимую инфраструктуру. Клинику, где планируют проводить испытания устройства, хотят разместить в одном из корпусов НГУ (Новосибирского государственного университета).

Ранее сообщалось, что ученые из России успешно испытали препарат на основе белка теплового шока. Препарат использует внутренний потенциал организма. Его планируют применять для терапии всех видов рака. 

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