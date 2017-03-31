В Приморье почти 100 семей получили землю под строительство в заповеднике

Теперь многодетные семьи не могут строиться под страхом уголовной статьи

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Депутаты ЗакСобрания Приморья разбираются в ситуации, сложившейся в Находкинском ГО, где многодетные семьи получили землю на территории морского заказника краевого значения "Залив Восток", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, председатель приморской региональной общественной организации "Совет многодетных родителей" Ирина Медведева рассказала депутатам, что с этой проблемой столкнулись как минимум 94 многодетные семьи.

Так, в декабре 2014 года - январе 2015 года администрация Находки в рамках реализации краевого закона предоставила семьям с тремя и более детьми массив из 185 земельных участков, расположенный в районе поселка Средний.

При этом 94 участка попали в охранную зону морского заказника "Залив Восток". Из-за ограничений, действующих на этой территории, семьи до сих пор не могут получить разрешение на строительство домов, поскольку любая хозяйственная деятельность может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.

"При этом людям уже оформили право собственности на землю, то есть они реализовали свое право на меру поддержки в рамках краевого закона. Соответственно, 94 семьи не могут ни построить дома, ни отказаться от участков, так как механизма восстановления в правах многодетных на выдачу нового земельного надела в случае отказа, нет", - уточняется в сообщении.

По словам председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгения Зотова, в настоящее время Находкинский городской округ будет вести разъяснительную работу с людьми, консультации с юристами.

"Как один из вариантов - предоставление новых участков. Но спорных моментов очень много, где точки сможет расставить, скорее всего, только суд. Наш комитет продолжит работать по данной проблеме до ее разрешения в плотной связке с общественностью, местной и региональной властью, надзорными органами", - приводятся в сообщении слова Евгения Зотова.