В России создан аппарат, который может лечить неоперабельный рак 15:47, 31 марта В России создан аппарат, который может лечить неоперабельный рак
В Приморье почти 100 семей получили землю под строительство в заповеднике 15:34, 31 марта В Приморье почти 100 семей получили землю под строительство в заповеднике
Остров Русский 15:22, 31 марта Остров Русский "рассекретят" и сделают ТОРом?
Новостная лента
Март, 31 пятница
16:19
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
16:19
РИА VladNews ждет ваших новостей
16:02
Стало известно, о чем рассказывает содержимое носа Видео
16:00
Отечественная валюта бьет все рекорды
15:47
В России создан аппарат, который может лечить неоперабельный рак
15:34
В Приморье почти 100 семей получили землю под строительство в заповеднике
15:22
Остров Русский "рассекретят" и сделают ТОРом?
15:08
Во Владивостоке разрабатывается программа формирования комфортной городской среды Фото
14:58
В Приморье осужден мошенник, "делавший медицинские справки"
14:55
Грузовик сбил пешехода в Приморье
14:49
Житель Приморья погорел на двух 5-литровых бутылках с марихуаной
14:32
Путин прокомментировал митинги против коррупции
14:19
Пить кофе перед тренировкой запрещено, - ученые
14:07
Дневник парня: Как не "умереть" от спорта весной Эксклюзив
13:58
Компания сестер Олсен вернет стажерам деньги за бесплатную работу
13:41
Детсады, школы и лагеря Приморья за год оштрафованы на 7 миллионов рублей
13:28
Специалисты выяснили, какие фрукты и ягоды являются самыми опасными в мире
13:11
По факту смертельного ДТП в Приморье ГИБДД проводит проверку
13:07
Владивостокцы могут слетать в Москву со скидкой
13:01
Все на «Дачный Бум»: яркий весенний праздник состоится в апреле
12:53
Житель Приморья снял с чужой банковской карты более 35 тысяч рублей
12:37
Екатерина Попенко: Я похудела на 50 килограмм Эксклюзив
12:21
"Прямая линия" Путина в 2017 году перенесена на неизвестный срок
12:11
Гепатит В может привести к болезни Паркинсона, - ученые
12:04
Беатрис нужна помощь приморцев Видео
11:53
Во Владивостоке за четверг поймали 8 пьяных водителей Эксклюзив
11:50
Смертельное ДТП произошло ночью в Приморье
11:45
Очередная дорогостоящая иномарка сгорела во Владивостоке
11:33
Буеристы Владивостока покорили Байкал Видео
11:22
Владивосток станет городом будущего
11:21
​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими Эксклюзив
10:59
Жительница Приморья взяла в прокат авто и сдала его под залог
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

В Приморье почти 100 семей получили землю под строительство в заповеднике

Теперь многодетные семьи не могут строиться под страхом уголовной статьи
Фото: SHAMORA.info Фото: SHAMORA.info
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Депутаты ЗакСобрания Приморья разбираются в ситуации, сложившейся в Находкинском ГО, где многодетные семьи получили землю на территории морского заказника краевого значения "Залив Восток", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает пресс-служба краевого парламента, председатель приморской региональной общественной организации "Совет многодетных родителей" Ирина Медведева рассказала депутатам, что с этой проблемой столкнулись как минимум 94 многодетные семьи.

Так, в декабре 2014 года - январе 2015 года администрация Находки в рамках реализации краевого закона предоставила семьям с тремя и более детьми массив из 185 земельных участков, расположенный в районе поселка Средний.

При этом 94 участка попали в охранную зону морского заказника "Залив Восток". Из-за ограничений, действующих на этой территории, семьи до сих пор не могут получить разрешение на строительство домов, поскольку любая хозяйственная деятельность может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.

"При этом людям уже оформили право собственности на землю, то есть они реализовали свое право на меру поддержки в рамках краевого закона. Соответственно, 94 семьи не могут ни построить дома, ни отказаться от участков, так как механизма восстановления в правах многодетных на выдачу нового земельного надела в случае отказа, нет", - уточняется в сообщении.

По словам председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгения Зотова, в настоящее время Находкинский городской округ будет вести разъяснительную работу с людьми, консультации с юристами.

"Как один из вариантов - предоставление новых участков. Но спорных моментов очень много, где точки сможет расставить, скорее всего, только суд. Наш комитет продолжит работать по данной проблеме до ее разрешения в плотной связке с общественностью, местной и региональной властью, надзорными органами", - приводятся в сообщении слова Евгения Зотова.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье осужден мошенник,
14:58, 31 марта 2017 В Приморье осужден мошенник, "делавший медицинские справки"

Объявление висело в поликлинике

Грузовик сбил пешехода в Приморье
14:55, 31 марта 2017 Грузовик сбил пешехода в Приморье

Обстоятельства устанавливаются

Житель Приморья погорел на двух 5-литровых бутылках с марихуаной
14:49, 31 марта 2017 Житель Приморья погорел на двух 5-литровых бутылках с марихуаной

Мужчине грозит до 10 лет в колонии

По факту смертельного ДТП в Приморье ГИБДД проводит проверку
13:11, 31 марта 2017 По факту смертельного ДТП в Приморье ГИБДД проводит проверку

Проводится проверка

Житель Приморья снял с чужой банковской карты более 35 тысяч рублей
12:53, 31 марта 2017 Житель Приморья снял с чужой банковской карты более 35 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

Смертельное ДТП произошло ночью в Приморье
11:50, 31 марта 2017 Смертельное ДТП произошло ночью в Приморье

Два человека погибли

​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими
11:21, 31 марта 2017 ​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Сам пожилой водитель не получил травм