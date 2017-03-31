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Общество

В приморской столице 3 апреля стартует экспресс-курс «Молодой управдом»

Участие бесплатное
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В понедельник, 3 апреля, во Владивостоке стартует экспресс-курс «Молодой управдом». Его организаторы – управление содержания жилищного фонда администрации города, информационный отдел МКУ «Учетно-регистрационный центр» и общественная организация «Домовой контроль», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Цель занятий – вовлечение молодёжи в процесс управления многоквартирными домами, – рассказала главный эксперт муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом» Наталья Войновская. – Планируется, что занятия будут проходить два раза в неделю – по понедельникам и средам. Всего будет восемь семинаров».

В рамках экспресс-курса будут рассмотрены следующие темы:

  • Способы управления многоквартирным домом (выборы совета МКД, полномочия совета МКД);
  • Положительные примеры молодежи, занимающиеся управлением МКД;
  • Работа управляющих компаний, взаимодействие совета МКД с управляющими компаниями;
  • Договор управления;
  • Структура платы за содержание и ремонт жилых помещений;
  • Осенне-весенний осмотр МКД;
  • Что такое общедомовые нужды (ОДН) и как с ним «бороться»?
  • Об управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока;
  • Санитарное содержание общедомового имущества МКД, административная ответственность;
  • Правила и порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг;
  • О работе Фонда капитального ремонта МКД в рамках закона Приморского края № 227-КЗ;
  • Организация товарищества собственников недвижимости (ТСН).
  • О работе государственной жилищной инспекции Приморского края.

Организаторы приглашают горожан в возрасте до 35 лет стать слушателями «Молодого управдома». Участникам проекта, прошедшим полный курс обучения, будет выдан сертификат.

Узнать более подробную информацию и подать заявку можно по телефону 254-52-77 или написав письмо на электронный адрес dom-kontrol@mail.ru. В заявке необходимо указать ФИО, возраст и свои контактные данные (телефон, эл. почту).

Занятия будут проходить в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр., 20) в 18:30. Участие в экспресс-курсе бесплатное.

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