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Общество

Владивосток готовится к празднованию Дню Победы

Репетиции будут проводиться в ночное время
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Вчера, 30 марта, в администрации города состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий под председательством заместителя главы администрации Владивостока Елены Щёголевой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В работе совещания приняли участие председатель городской думы Елена Новицкая, заместитель председателя городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Макаров, начальник отдела информационно-пропагандистской и культурно-досуговой работы Тихоокеанского флота Вадим Глицевич, заместитель начальника отдела охраны общественного порядка УМВД РФ по г. Владивостоку Владимир Дьячков, специалисты администрации Владивостока.

Как отметила в ходе заседания Елена Щёголева в администрации Владивостока уже проделана большая подготовительная работа. Специалисты проводят встречи и консультации с представителями совета ветеранов, ведь, прежде всего День Победы – это праздник ветеранов Великой Отечественной войны.

Основные праздничные и торжественные мероприятия запланированы на 5 - 9 мая. Митинги, возложения цветов, акции, концертные программы состоятся как в центре, так и во всех районах Владивостока, включая островные территории. Встречи с ветеранами, уроки патриотизма, тематические конкурсы и викторины пройдут в общеобразовательных школах, муниципальных библиотеках и школах искусств города. Как отметила начальник управления культуры администрации города Светлана Шупиро, только в муниципальных школах искусств состоится порядка 30 тематических мероприятий.

По традиции ключевым событием 9 Мая станет торжественный парад войск и военной техники, который пройдёт по Светланской - главной улице города.

На оргкомитете обсудили план репетиций парадов. Репетиции будут проведены в ночное время.

9 мая состоится и шествие горожан «Бессмертный полк». Как и в предыдущие годы владивостокцам предлагается пройти по Светланской парадным строем с портретами своих родственников-фронтовиков.

После парада и шествия на площади начнут работу тематические локальные площадки, прозвучат песни военных лет, артисты представят тематические хореографические композиции. Здесь же горожан угостят настоящей солдатской кашей из полевых кухонь.

В этот день тематические мероприятия также пройдут в скверах и на других открытых площадках города.

Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком. В этом году фейерверком можно будет полюбоваться в трёх точках – на центральной площади Владивостока, о. Русский (Подножье) и в посёлке Трудовое.

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