Крупная инвестиционная компания из Китая намерена участвовать в реализации проектов по развитию турбизнеса во Владивостоке

Поток туристов из Китая значительно вырос

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 марта, исполняющий обязанности главы города Владивостока Алексей Литвинов провел рабочую встречу с делегацией инвестиционной компании «Чжунхэ Линьхай» из Харбина, которую возглавляет официальный представитель ее президента Ван Вэньли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Во встрече участвовали директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков и генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Андрей Фоломеев, которые проявили немалый интерес к развитию сотрудничества с компанией «Чжунхэ Линьхай», а также начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Алла Шестерикова и начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко.

Алексей Литвинов отметил, что в последнее время значительно вырос поток туристов из Китая и других стран во Владивосток, что свидетельствует о возрастающей популярности нашего города за рубежом. При этом существует необходимость дальнейшего развития туристической отрасли Владивостока, освоения ее новых направлений и новых объектов. Именно с этой целью к нам прибыла представительная делегация крупной китайской инвестиционной компании.

Ван Вэньли, со своей стороны, подчеркнул, что это – первый визит делегации компании «Чжунхэ Линьхай» во Владивосток, но ее участники уже успели убедиться в немалом инвестиционном потенциале столицы Приморья. И сегодняшняя рабочая встреча в администрации Владивостока может стать катализатором поиска и обмена новыми идеями взаимовыгодного развития совместных бизнес-проектов.

По окончании рабочей встречи Алексей Литвинов пригласил ее участников совершить объезд ряда территорий и объектов для более предметного обсуждения вариантов их обустройства и развития.