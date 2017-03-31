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Общество

Остров Русский "рассекретят" и сделают ТОРом?

Появились детали концепции развития известного владивостокского острова
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Концепция развития острова Русский разработана по поручению полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. По мнению администрации Приморского края, реализация концепции позволит наконец «рассекретить» перспективную территорию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомтва.

В течение 10 лет остров Русский превратится в ведущий научно-образовательный, исследовательский и технологический кластер в АТР. Согласно концепции, разработанной Минвостокразвития, реализация проектов будет вестись в два этапа: первый – с 2017 по 2022 годы, второй – с 2023 по 2027 годы, и принесет территории не менее 50 миллиардов рублей частных инвестиций.

«В рамках создания научно-технологического кластера на острове планируется строительство второй очереди кампуса ДВФУ общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров, и технопарка, в том числе детского, с акцентом на морскую робототехнику. На острове также планируется построить такие объекты федерального значения, как Центр ядерной медицины, Алмазный центр и Инженерный центр Дальневосточного центра судоремонта и судостроения, Морской биотехнопарк “Островной”, который при выходе на максимальную мощность будет поставлять до трех миллионов тонн морского биологического сырья для последующей глубокой переработки», – говорится в документе.

По мнению разработчиков проекта, за несколько лет остров Русский должен стать эффективной площадкой для международного сотрудничества и интеграции со странами АТР. Концепцией развития острова предусмотрено строительство Центра международного сотрудничества, который станет новой площадкой для проведения ВЭФ. Такая инфраструктура вкупе с кампусом ДВФУ сделает территорию центром конгрессно-выставочной деятельности России в АТР.

«На сегодняшний день самый острый вопрос, который мешает развивать территорию, интерес к которой проявляют многие российские и иностранные инвесторы – это то, что вся территория острова находится в запретной зоне военного объекта – Владивостокского лесничества Министерства обороны. Это подразумевает, в том числе, запрет на новое капитальное строительство. Согласно концепции, в ближайшие годы на Русском появится множество важнейших объектов, будет создано не менее 7 тысяч рабочих мест, не считая сотрудников Дальневосточного федерального университета», – рассказал вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов.

По мнению вице-губернатора Приморья , особого внимания заслуживает рекреационный ресурс территории.

«Часть территории относится к охранным зонам памятников природы, остров Русский славится своим богатым растительным и животным миром, многие виды занесены в Красную книгу России и Приморья. Живописные бухты благоприятны для пляжного отдыха. При развитии территории необходимо сохранить уникальную экосистему Русского. Создание необходимой туристской инфраструктуры, предусмотренное концепцией, в том числе для развития круизного туризма, позволит рассчитывать как минимум на миллион туристов ежегодно», – сказал другой вице-губернатор Евгений Полянский.

В качестве базового варианта разработчиками концепции рассматривается наделение территории острова статусом ТОР. 

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