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Общество

Проект «Ресторан литературной кухни» признан лучшим в рамках «Бизнес-лаборатории»

Оценивала бизнес-идеи участников проекта экспертная комиссия
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке вчера, 30 марта, завершил свою работу образовательный проект Молодежного ресурсного центра «Бизнес-лаборатория». По окончании курса лекций и тренингов самые смелые участники проекта презентовали перед экспертами свои бизнес-планы. В итоге победил студент Приморского колледжа технологии и сервиса Иван Ерыгин с идеей открытия "ресторана литературной кухни", сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Обучение проходило с 27 по 29 марта на базе НПОУ «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза» (ВГКК). Владивостокцы в возрасте от 14 до 17 лет изучили основы предпринимательской деятельности: они узнали, как управлять персоналом, составлять бизнес-план, вести налоговый учёт, составлять сметы и многое другое. Преподавателями проекта были заместитель председателя краевого отделения «Российского союза молодежи» Галина Гилёва; преподаватель кафедры сервиса и технологии, кандидат технических наук, доцент ВГКК Елена Макарова; бизнес-тренер, коуч Валерия Павлова (г. Москва).

«Эти занятия рассчитаны на старшеклассников, которые проявляют интерес к малому бизнесу как будущей профессии, и студентов первых курсов учреждений профессионального образования, желающих получить знания о том, как начать собственное дело или уже имеющих небольшой бизнес, – рассказал директор МРЦ Андрей Волков. – В этом году свои проекты на суд экспертов рискнули представить десять молодых людей, тогда как в прошлую сессию «Бизнес-лаборатории» была защита всего двух бизнес-идей. Приятно отметить, что всего за несколько дней ребята освоили азы бизнес-планирования, на защите они легко ориентировались даже в различных нюансах налогового законодательства».

Оценивала бизнес-идеи участников проекта экспертная комиссия, состоящая из директора Молодежного ресурсного центра Андрея Волкова, директора Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза Галины Митряковой, специалиста Всероссийского детского центра «Океан» Марины Баженовой, председателя Приморской организации профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство» Марины Семеновой.

В ходе защиты ученица школы № 74 Дарья Булаева рассказала о создании бесплатного оператора сотовой связи, прибыль которому будет приносить не абонентская плата, а реклама, звучащая во время соединения с другим абонентом. Другой участник «Бизнес-лаборатории» Дана Гладкова, ученица школы № 33, решила организовать музыкальные курсы для детей. Алина Иванова из Евро-Азиатского лицея ДВФУ защищала идею о создании лингвистического детского сада. Были предложения основать питомник, золотодобывающую компанию и многое другое. Первокурсник Колледжа технологии и сервиса Иван Ерыгин рассказал о «Ресторане литературной кухни», его защита оказалась самой убедительной. Молодой человек занял первое место и получил главный приз – путевку во Всероссийский детский центр «Океан».

«В интернете я увидел, как один молодой человек сравнивает блюда с литературными произведения, – рассказал Иван Ерыгин. – Например, роман Марио Пьюзо «Крестный отец» у него ассоциируется с итальянским блюдом пастой. Как будущему повару-кондитеру мне идея понравилось, и я ее взял за основу своего бизнес-плана. Разрабатывая его, убедился, что в нашем городе было бы неплохо открыть такое кафе».

Все остальные финалисты проекта получили сертификаты о прохождении обучения. Организаторы планируют повторить «Бизнес-лабораторию» на осенних каникулах. Анонсы о мероприятии и бланки на заявки будут размещены на сайте mrc-vlad.ru.

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