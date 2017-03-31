Объявление висело в поликлинике

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Приговором Уссурийского районного суда 26-летний житель села Борисовка Приморского края признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Как установлено в судебном заседании, в ноябре 2016 году мошенник разместил в фойе поликлиники села Покровка объявление об оказании им услуг по оформлению медицинских справок, где указал свой номер контактного телефона. При этом он заранее предполагал, что не будет выполнять принятые на себя обязательства.

В дальнейшем, при общении с позвонившей ему «клиенткой» он сообщил ей о своей возможности оформить нужную ей медицинскую справку для трудоустройства на должность специалиста по охране труда и техники безопасности.

При встрече женщина передала молодому человеку 5 тысяч рублей за услугу. Деньги мошенник взял - и распорядился ими по своему усмотрению.

Подсудимый вину признал полностью, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств (явки с повинной, добровольного возмещения ущерба, наличия малолетнего ребенка) суд приговорил фигуранта за содеянное к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.